CES 2016: LG anuncia TV de OLED com espessura de três milímetros - Link - Estadão

A fabricante sul-coreana LG anunciou nesta terça-feira, 6, uma nova linha de TV com tecnologia OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês) com espessura de apenas 2,57 milímetros de espessura. De acordo com a fabricante, a medida é equivalente a quatro cartões de créditos juntos, o que coloca a TV entre os aparelhos com design mais fino do mundo. O novo modelo, que tem acabamento em vidro translúcido, deve chegar às lojas dos primeiros países em março. Ainda não há informações sobre o preço da TV.

O anúncio aconteceu um dia antes do início da Consumer Electronics Show (CES) 2016, maior evento de tecnologia do mundo, realizada entre 6 e 9 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos. Segundo a LG, a nova linha de TVs será oferecida em oito modelos com tamanhos entre 55 e 77 polegadas. Para apresentar espessura tão fina, os televisores passaram por mudanças drásticas na organização dos componentes e do sistema de som da TV. Em vez de estarem posicionados na parte traseira, como na maior parte dos equipamentos à venda no mercado, eles ficam posicionados em uma base. Além de dar sustentação ao produto, a base distribui também o som pela sala.

Não se trata da primeira TV de OLED anunciada pela LG. A companhia já investe na tecnologia, que oferece imagens com cores mais vivas e maior contraste, há alguns anos. Ela representa uma evolução em relação às TVs de LCD e LED, pois cada pixel da tela acende individualmente. Nas telas atuais, as TV utilizam um sistema de iluminação que ilumina todos os pixels de uma só vez, o que faz a tela assumir um tom acinzentado em vez de preto, mesmo quando nenhuma imagem está sendo exibida. Assim como outros modelos avançados da marca, a TV exibe imagens com resolução Ultra HD ou 4K, o equivalente a quatro vezes a resolução Full HD.

A nova linha de TVs da LG, assim como versões anteriores, possui conexão de internet. A novidade neste ano é que a empresa atualizou a versão do sistema operacional WebOS, que equipa as TVs conectadas da marca. “O WebOS 3.0 é uma grande atualização em relação à versão do sistema que introduzimos em 2014″, disse o presidente e CEO da LG Home Entertainment, Brian Kwon. A nova versão recebeu novo recurso de zoom, que permite aos usuário aumentar partes de uma imagem; novos recursos de conexão com smartphones da marca e uma nova geração do controle remoto.