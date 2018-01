CES 2016: Relógio inteligente da Samsung será compatível com iPhone - Link - Estadão

Divulgação

A Samsung apresentou nesta terça, 5, dois novos modelos do relógio inteligente Gear S2 Classic: um com revestimento em ouro rosa de 18 quilates e outro em platina. Além dos novos materiais e cores diferentes, os dispositivos vão contar com tecnologia NFC, que permite o uso do sistema de serviço de pagamentos móvel, Samsung Pay.

Durante o anúncio na coletiva de imprensa antes da Consumer Electronics Show (CES), feira de tecnologia que acontece entre os dias 6 e 9 em Las Vegas, a vice-presidente de produto da empresa, Alanna Cotton, revelou que o Gear S2 vai se tornar compatível com smartphones da Apple ainda neste ano.

Ainda não se sabe de que forma o Gear S2, que usa o sistema operacional Tizen, exclusivo da Samsung, vai se conectar com dispositivos com sistema iOS. Relógios lançados recentemente que funcionam com Android Wear, sistema operacional do Google, já são compatíveis com modelos de iPhone a partir da versão 5.

Na contramão das concorrentes, a Apple por enquanto não demonstrou interesse em permitir o uso do relógio inteligente Apple Watch com smartphones de outras empresas.