CES 2018: LG mostra TV com tela flexível de 65 polegadas - Link - Estadão

LG Display LG apresentou um protótipo de televisão flexível com 65 polegadas na CES 2018

A fabricante de eletrônicos sul-coreana LG anunciou nesta terça-feira, 9, mais uma das suas empreitadas no mundo de telas flexíveis. Durante o primeiro dia de feira da Consumer Eletronics Show, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, a companhia apresentou uma televisão de 65 polegadas com resolução 4K (Ultra HD) totalmente flexível.

O protótipo conta com a tecnologia OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês) que faz a tela exibir imagens com cores mais vibrantes e nítidas que as tradicionais. A diferença do produto em relação aos outros aparelhos OLED da LG é a espessura: a tela é superfina e pode ser enrolada. Ainda não há preço ou data para o lançamento do dispositivo, porque ainda se trata de um protótipo.

A LG tem investido pesado em pesquisa e desenvolvimento em telas dobráveis. Em junho, a sul-coreana anunciou que conseguiu construir uma tela de OLED flexível em até 80 graus, com 77 polegadas e resolução Ultra HD – quatro vezes a resolução Full HD encontrada na maioria das TVs atuais. A tela ainda não tem data para ser comercializada, mas é uma das apostas da empresa para os próximos anos.