CES 2018: projetor de US$ 30 mil é destaque da Sony em Las Vegas - Link - Estadão

Sony Projetor da Sony vem com sistema de som capaz de gerar experiência sonora em 360 graus

A fabricante de eletrônicos japonesa Sony apresentou nesta segunda-feira, 8, um projetor de imagens com resolução 4K que custa a bagatela de US$ 30 mil. Principal destaque -- ao menos no que diz respeito ao preço -- da apresentação da empresa na CES 2018, 51ª edição da maior feira de tecnologia do mundo que acontece esta semana em Las Vegas, o aparelho pode projetar imagens em até 120 polegadas em uma parede e contém um sistema de som acoplado capaz de gerar experiências sonoras em 360 graus.

Ainda sem data de lançamento definida, o projetor - chamado pelo nome de série LSPX-A1 - mostrou a tendência para a Sony em 2018. Ao contrário das rivais sul-coreanas LG e Samsung, que apostaram em produtos para a casa conectada, a japonesa fez uma apresentação calcada em produtos na área de imagem e som. Além do projetor, a empresa revelou duas novas linhas de televisores, dando sequência à renovação iniciada em 2017, quando a Sony decidiu apostar na tecnologia de telas OLED.

A primeira linha, chamada de A8F, tem tela de OLED e processamento de imagem melhorado na comparação com a série de modelos lançados no ano passado. Os novos televisores, com design mais “tradicional”, têm telas de 55 e 65 polegadas e ganharam também o sistema de som Dolby Atmos. Para quem prefere telas de LED, a empresa decidiu expandir sua série X900 para telas maiores, com modelos que variam entre 49 polegadas e 85 polegadas. Os produtos ainda não têm preço previsto nem data para chegar ao mercado.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon Nova versão do cachorro robô Aibo, lançada pela Sony

Robô-cachorro. Originalmente lançado no final dos anos 1990 e ressuscitado pela empresa em novembro do ano passado, o robô-cachorro Aibo também deu as caras na apresentação da Sony, com direito a ser carregado no colo pelo presidente da empresa, Kazuo Hirai, responsável por seu retorno ao mercado, previsto para março deste ano no Japão. “Nos anos 1990, não conseguimos entregar uma experiência suficiente. Agora, queremos introduzir produtos que façam o ordinário ser extraordinário”, disse Hirai, durante a coletiva de imprensa.

Com auxílio de tecnologias de sensores e inteligência artificial, o Aibo pode correr em volta de seu dono e detectar sorrisos e elogios. Além disso, ele consegue se lembrar de ações que deixam seu dono contente. Os olhos do "bichinho" são feitos com pequenas telas de diodo emissor de luz orgânico (OLED), o que permite que eles mostrem diferentes expressões. Na apresentação da Sony em Las Vegas, no entanto, o bicho, vendido a US$ 1,7 mil, se mostrou rebelde e não obedeceu aos comandos de Kazuo Hirai. Nem sempre o cachorro é o melhor amigo do homem.

*O jornalista viajou a convite da Consumer Technology Association (CTA)