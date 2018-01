CES 2018: Samsung anuncia TV modular de até 146 polegadas - Link - Estadão

Samsung Samsung anuncia criação de primeira televisão modular doméstica

A Samsung anunciou nesta segunda-feira (8) a primeira TV doméstica modular, durante evento para a imprensa na véspera do início da Consumer Electronics Show 2018 (CES 2018), maior feira de tecnologia do mundo, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. Chamado de The Wall (“A parede”, em tradução livre), a TV pode ter até 146 polegadas de tamanho e usa tecnologia de MicroLED para produzir as imagens.

O design da nova televisão consiste em módulos, o que permite que as pessoas monatem seus aparelhos de TV do tamanho que desejam. A Samsung não divulgou detalhes de como isso funcionará na prática, mas afirmou que “a tela modular pode ser usada para criar uma televisão de tamanho de uma parede, ou simplesmente permitir que os clientes aumentem o tamanho de sua tela tradicional”. A quantidade de módulos usados na demonstração do The Wall não foi divulgada.

Imagem. Assim com a tecnologia da OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês), o MicroLED pode emitir sua própria luz, sem a necessidade de outro dispositivo acoplado. Na prática, isso permite transmitir imagens com cores mais fortes e brilhantes. Essa não é a primeira vez que a empresa coreana faz testes com a tecnologia: uma aplicação semelhante foi apresentada pela Samsung na CES 2017, mas para telas de cinema.

Por enquanto o The Wall permanece como um aparelho conceitual, mas a Samsung disse que tem planos para comercializá-lo. A expectativa do mercado é que o novo modelo de televisão possa ser vendido a partir do segundo trimestre de 2018.

TV conectada. A Samsung apresentou também uma televisão QLED, de tecnologia 8K com inteligência artificial. O aparelho possui um algoritmo que ajusta a resolução de tela com base nas características de qualidade da imagem de cada cena projetada, melhorando continuamente a qualidade da imagem e transformando qualquer tipo de conteúdo em uma alta resolução de 8K -- equivalente a oito vezes a atual resolução Full HD.