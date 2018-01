CES 2018: Sony lança nova versão do Xperia XA com tela Full HD - Link - Estadão

Sony Novo Xperia XA2 possui câmera traseira de 23 megapixels e leitor biométrico.

Nesta segunda-feira, 8, um dia antes do início da feira de tecnologia Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas, a Sony revelou a nova versão do Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra e Xperia L2. Os dispositivos trazem poucas mudanças de design em relação a seus antecessores e ainda não têm preço ou data de lançamento no Brasil, mas chegam ao mercado norte-americano no final de fevereiro.

A principal mudança no visual dos smartphones em relação a seus antecessores o acréscimo do leitor biométrico na parte de trás do aparelho. No mais, os dispositivos seguem com um design quadrado e com bordas largas -- essas características já foram superadas pela concorrência, que aposta em cantos curvos e telas infinitas, como as do Galaxy S8 e iPhone X.

O Xperia XA2 chega com boas mudanças. A primeira na tela de 5,2 polegadas que na versão anterior era HD e agora é Full HD. O processador também deixou de ser da MediaTek e agora é um Snapdragon 630. O produto é equipado com 3 GB de memória RAM, bateria de longa duração e sistema operacional Android 8.0 Oreo. A câmera de 23 megapixels é o destaque do aparelho e pode até mesmo fazer vídeos em 4K, mas não evoluiu em relação ao XA1.

O XA2 Ultra, contudo, é uma versão maior e melhor do XA2. O dispositivo possui tela de 6 polegadas Full HD, memória RAM de 4 GB, armazenamento interno de até 64 GB e bateria de 3.580 mAh, de longa duração. O processador e a câmera traseira, no entanto, são iguais aos da versão menor. Um destaque fica para a câmera frontal dupla, que possui uma câmera de 16 megapixels com estabilização óptica de imagem e outra com 8 megapixels e lente de 120 graus.

A Sony também apresentou o smartphone de entrada Xperia L2. Em relação ao L1, o aparelho mantém a tela de 5,5 polegadas, mas agora tem resolução HD. O processador continua sendo da MediaTek, mas agora ele tem 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento. O sistema operacional, contudo, ainda é o Android 7.1 Nougat. As câmeras, apesar de não se destacarem, são melhores que a do antecessor, a traseira é de 13 MP e a frontal é de 8 MP.