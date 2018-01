Circle e Disney lançam ?vigia? para crianças na web - Link - Estadão

Divulgação

Um novo dispositivo, que permite monitorar as atividades dos filhos no smartphone ou tablet quando conectados à rede Wi-Fi doméstica, acaba de chegar às lojas dos Estados Unidos. Chamado de Circle with Disney, o aparelho foi desenvolvido para ajudar os pais a terem mais controle sobre o que os filhos veem na internet. Trata-se de um pequeno cubo que, quando conectado à rede, permite aos pais escolher quais tipos de conteúdo cada membro da família pode acessar, a partir de que horas e por quanto tempo.

O produto nasceu de um “fracasso” no site de financiamento coletivo Kickstarter em 2013. De acordo com o site da revista Wired, a fundadora da startup Circle, Jelani Memory, não conseguiu alcançar a meta de arrecadação de dinheiro para viabilizar o projeto. Apesar disso, a empreendedora não desistiu do projeto. Agora, graças a uma parceria com a Disney, a Circle conseguiu colocar seu produto no mercado norte-americano. Ele custa US$ 99 (cerca de R$ 370).

Para saber o que as crianças estão fazendo quando conectadas à web, o dispositivo inspeciona pacotes de dados que transitam na rede Wi-Fi local, entre o dispositivo – seja ele um notebook, smartphone, tablet, TV conectada ou console de videogames – e o roteador. Em um aplicativo, o dono da casa pode acompanhar quais conteúdos são acessados.

Neste aplicativo, o responsável consegue mapear todos os aparelhos que estão conectados à internet. Cada um deles pode ser associado a um membro da família. Dessa forma, é possível determinar regras específicas para cada um deles: um dos filhos, se estiver de castigo, só poderia acessar sites por uma hora; o outro filho, porém, poderia assistir aos vídeos de seus personagens favoritos no YouTube somente pela manhã.

Além da restrição de horário, o programa traz filtros predefinidos que impedem o acesso a sites que tem restrições para menores de idade e é capaz de bloquear propaganda dirigida às crianças. Em situações mais críticas, os pais podem até mesmo “cortar” a conexão de internet da casa inteira por um período determinado.

De acordo com a empresa, a ideia por trás do aparelho não é espionar a atividade online da família, mas estabelecer alguns limites para utilização da internet e permitir que os pais possam evitar que os filhos sejam expostos a conteúdos relacionados a temas inadequados para a idade, como pornografia e violência. A empresa afirma que não coleta informações sobre as atividades monitoradas.

Para compensar tanto controle sobre as atividades das crianças na web, a parceria com a Disney gerou um outro aplicativo, chamado myCircle. Por meio dele, as crianças podem acessar uma coleção de vídeos e músicas infantis com curadoria feita pela equipe da Disney.

Restrições. Todos os recursos do Circle with Disney podem ser controlados a partir de um aplicativo para iPhone e iPad. A empresa afirma que, por enquanto, não há previsão de lançamento de uma versão para dispositivos móveis com sistema Android, do Google.

Vale lembrar que o aparelho só monitora as atividades das pessoas que conectarem smartphones, tablets e outros dispositivos à rede Wi-Fi doméstica. Caso a criança tenha um celular, ela poderá navegar na internet por meio da rede de banda larga móvel 3G/4G, desde que o celular tenha um plano de dados ativo. Assim, os sites acessados não passarão pelo crivo dos pais.