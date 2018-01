Claro e DL lançam relógio com localizador para crianças por R$ 360 - Link - Estadão

Divulgação

A operadora Claro, em parceira com a fabricante nacional de eletrônicos DL, começou a vender ontem um relógio inteligente com localizador GPS para crianças. Chamado de Kids On, o relógio permite que os pais gerenciem o aparelho dos filhos por meio do aplicativo para smartphones Kids On – disponível para os sistemas Android e iOS.

Pelo app, é possível não apenas rastrear a criança, mas também enviar mensagens de voz, controlar a agenda de contatos e até mesmo definir uma área por onde ela pode circular. Caso a criança se desloque para fora da “zona de segurança”, os pais recebem uma notificação no celular.

Voltado para crianças de 4 a 12 anos, o relógio vem com um chip da operadora, o que permite utilizá-lo como um celular para fazer e receber ligações. Além disso, em situações de risco, a criança pode acionar um botão de ajuda que realiza automaticamente uma ligação para um número pré-cadastrado no aplicativo e envia um alerta com sua localização.

O produto pode ser adquirido por R$ 360 na loja online e em algumas lojas da Claro na cidade de São Paulo. Para utilizá-lo, será necessário contratar um plano mensal – de voz e dados – que custa R$ 39,90.