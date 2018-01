Criador do Android deve lançar novo smartphone no dia 30 - Link - Estadão

Essential Novo smartphone da Essential deve ter bordas metálicas e traseira de cerâmica.

Andy Rubin, um dos criadores do sistema operacional Android, deve revelar em breve o novo smartphone que sua companhia Essential está desenvolvendo. O Twitter oficial da empresa divulgou mais cedo que uma “grande novidade está chegando no dia 30”, e o próprio Andy postou na sequência acrescentando que ele e sua equipe já estão quase prontos para mostrarem o que estão desenvolvendo.

Em março, o desenvolvedor deu uma prévia de como o novo smartphone será. De acordo com Andy, ele terá uma borda fina e a tela será arredondada, lembrando um pouco o novo Galaxy S8 e o LG G6. O novo aparelho também será Android, segundo Eric Schmidt, presidente do Google.

Apesar disso, os tuítes de Andy Rubin foram marcados na cidade de Cupertino, na Califórnia, onde está a sede da Apple. O escritório da Essential, no entanto, fica na cidade de Palo Alto.

Em janeiro, a Bloomberg informou que o design de um dos protótipos do smartphone tinha a lateral de metal e a traseira de cerâmica. A Essential também anunciou na mesma época que estava desenvolvendo um conector que serviria para carregar o aparelho e também para expandir as funcionalidades do produto. Hoje, no mercado, somente a Motorola se manteve com smartphones modulares.