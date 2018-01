Com módulos, Moto Z é aposta certeira no segmento de ‘luxo’ - Link - Estadão

Divulgação Moto Z traz design sofisticado

O Moto Z é o mais novo smartphone da fabricante chinesa Lenovo. Ao contrário de outros aparelhos da mesma categoria, ele traz um diferencial exclusivo: módulos com funções distintas que se encaixam na traseira para ampliar a bateria, projetar imagens, tocar música ou até mesmo melhorar a câmera.

É um smartphone Android com preço alto. Ele chegou ao País com preço de R$ 3,2 mil. Mas, graças aos seus módulos, se torna um aparelho de excelente custo-benefício e, por isso, é a escolha do Estado na categoria acima de R$ 3 mil. A boa composição do hardware, aliada a ao design, colocam o aparelho na mesma categoria de Galaxy S7 ou S7 Edge e iPhone 7.

O Moto Z é inovador porque conseguiu permitir, de forma muito fácil, o uso de módulos adicionais que dão mais poder ao smartphone.

O Moto Z usa processador Snapdragon 820 de quatro núcleos e tem 4 GB de memória RAM – em Androids, quanto mais memória RAM, melhor. Ele bastante rápido, lida muito bem com tarefas básicas (e-mail, internet, redes sociais) e excepcionalmente bem com vídeos e jogos, sem travar.

Uma câmera de 13 megapixels e tela super nítida de 5,5 polegadas com resolução QuadHD (2.560 x 1.440 linhas de pixels) complementam o pacote. O Moto Z usa o sistema operacional Android na versão 6.0 (Marshmallow) sem alterações da fabricante.

A bateria do Moto Z é de 2.600 mA/h, capacidade média para um smartphone topo de linha em 2016. Durante os testes, após 12 horas de uso, a bateria estava com 25% de carga. A câmera de 13 megapixels do Moto Z é boa, mas não a melhor da categoria – e isso representa a maior decepção com o aparelho. Em fotos à luz do dia, o contraste e a nitidez são excelentes, ao contrário das noturnas. A frontal tira bons “selfies”.

O design do Moto Z impressiona pela espessura do aparelho desconectado de qualquer módulo: são apenas 5,19 milímetros, com acabamento em metal e vidro bastante elegante – para efeito de comparação, o iPhone 7 tem espessura de 7,1 milímetros. Ao adicionar os módulos, porém, o aparelho fica mais grosso e pesado que os rivais.

Os acessórios se conectam por ímãs e conectores na traseira do smartphone e do módulo. É um modo simples de acrescentar funcionalidades ao aparelho. A fabricante vende no Brasil quatro módulos: o de bateria extra, que acompanha o produto na caixa; o de caixa de som estéreo; o de projetor portátil; e o de câmera com controles manuais.