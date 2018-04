Motorola Moto G Play, o mais barato da sexta geração do Moto G

A Motorola anunciou na manhã desta quinta-feira, 19, a sexta geração da linha de smartphones Moto G. Os três novos aparelhos ganharam telas maiores e design mais refinado, com a traseira em vidro e com bordas mais finas nas laterais da tela. Os novos aparelhos são os primeiros lançados pela empresa no País depois que o brasileiro Sérgio Buniac assumiu o cargo de presidente executivo global da fabricante, há pouco menos de um mês. Os novos produtos começam a ser vendidos na loja oficial da Motorola e no varejo com preços a partir de R$ 1,1 mil.

Eles são os primeiros modelos a exibir novamente a marca Motorola na parte frontal -- depois da compra da fabricante pela chinesa Lenovo, os dispositivos só recebiam a inscrição Moto, em referência à marca Motorola.

O Moto G6, carro-chefe da linha, agora tem tela de 5,7 polegadas com resolução Full HD e câmera dupla de 12 megapixels e 5 megapixels -- na versão anterior, lançada no início do ano passado, o smartphone tinha tela de 5 polegadas e câmera simples de 13 megapixels. O aparelho melhorou a qualidade da câmera frontal, que agora fotografa com 8 megapixels. Uma das principais novidades é que, a partir dessa versão, o aparelho chegará às lojas já com carregador rápido de fábrica. O aparelho, contudo, está mais caro e será vendido por R$ 1,3 mil -- em 2017, a quinta geração chegou às lojas por R$ 1 mil.

Embora o Moto G6 seja o mais conhecido, o Moto G6 Plus é a grande aposta da Motorola neste ano. Com preço de R$ 1,7 mil, ele ganhou tela "gigante", de 5,9 polegadas, é equipado com processador Snapdragon de 2,2 GHz com oito núcleos e placa gráfica Adreno 507 de 700 MHz, memória RAM de 4 GB e memória de armazenamento de 128 GB (que pode ser expandinda em igual medida por meio de cartão de memória microSD). Ele possui câmera dupla que segue as mesmas especificações do Moto G6, com a diferença de ter foco automático.

O mais básico dos três modelos, que chega ao mercado por R$ 1,1 mil, é o Moto G6 Play. O smartphone tem tela de 5,7 polegadas, como o Moto G6, e seu grande diferencial é uma bateria de maior duração: o Moto G6 Play tem bateria de 4.000 mAh, enquanto os dois outros modelos da linha têm bateria com 3.200 mAh. Outras diferenças em relação aos "irmãos mais velhos" estão no processador, que é mais lento, na memória RAM e na memória de armazenamento (3 GB e 32 GB, respectivamente) e na câmera traseira, que é simples, mas fotografa com resolução de 13 megapixels. Ao contrário dos dois outros modelos, o acabamento do aparelho é em fibra de vidro, similar ao do Moto X4, em vez de vidro.

Software. Todos os novos modelos da sexta geração do Moto G já vem com o sistema operacional Android na versão 8 do Android, também conhecida como Oreo, que é a mais recente liberada pelo Google. Os dispositivos também ganharam uma série de melhorias de software da própria Motorola, como o recurso de operação dos dispositivos por meio de comandos de voz e também alguns recursos que haviam desaparecido em algumas versões anteriores da linha, mas que agora estão de volta, como o que detecta se a pessoa está olhando para a tela do aparelho e a impede de se apagar automaticamente.

Moto E. A Motorola também anunciou a quinta geração do Moto E, que ainda não tem data de lançamento e preços para o Brasil. A companhia terá dois novos aparelhos dessa linha neste ano, com foco em bateria de longa duração e telas grandes. O Moto E5 terá tela de 5,7 polegadas e sensor de impressão digital na parte traseira. O dispositivo tem câmera de 13 megapixels e outra frontal de 5 megapixels. A bateria tem capacidade de 4.000 mAh, a mesma do Moto G6 Play. O design desse modelo, porém, lembra o adotado na quinta geração do Moto G, lançada no ano passado.

O mais avançado modelo da linha pe o Moto e5 Plus. Ele tem bateria de 5 mAh que, segundo a Motorola, permite mais de um dia de uso do celular, alem de tela de 6 polegadas e design similar ao do Moto G6 Play. Ele traz câmera de 12 megapixels, com foco a lases, e sensor de impressões digitais na parte traseira.