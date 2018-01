Com tradição em fotografias, Leica mira ramo de smartphones - Link - Estadão

REUTERS

A fabricante chinesa Huawei anunciou nesta quinta-feira, 25, uma parceria inédita e surpreendente: a companhia firmou acordo com a tradicional fabricante alemã de câmeras Leica. A ideia é que a colaboração entre as duas empresas faça com que as câmeras de smartphones da Huawei tenham um melhor hardware para captura de imagem. Esta é a primeira incursão da Leica no mercado de celulares – tornada célebre por fotógrafos como Henri Cartier-Bresson e Sebastião Salgado, a empresa sempre se restringiu ao mundo das câmeras fotográficas.

Apesar do anúncio da parceria, outras informações não foram reveladas. As empresas disseram que os detalhes do acordo deverão ser apresentados ao decorrer da colaboração. “As duas empresas se uniram no compromisso intransigente com a qualidade”, disse o CEO da Leica, Oliver Kaltner, por meio de nota. “A parceria tecnológica com a Huawei oferece à Leica a excelente oportunidade para introduzir sua ‘expertise’ óptica em um novo segmento de produtos.”

Para a Huawei, o benefício de fazer a parceria com a conceituada empresa de fotografia é um diferencial no competitivo mercado de tecnologia chinês. Apesar de ter ganho notoriedade internacional, a fabricante ainda compete frequentemente com a Xiaomi.

“Acreditamos que nenhuma outra fabricante tenha revolucionado tanto o setor quanto essa empresa. A Huawei está orgulhosa da excepcional qualidade da Leica, que está em uma classe exclusiva em seu setor”, disse o CEO da Huawei, Richard Yu, por meio de nota.

Ainda não há uma data definida para a concretização da parceria, nem uma previsão de quais produtos deverão receber a câmera da Leica.

Antes da Huawei, a Leica tinha uma parceria bastante sólida com a Panasonic – as duas chegaram a desenvolver juntas um “câmerafone” (uma câmera com funções de conectividade), o CM11.