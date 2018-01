Comerciantes dos EUA estimulam uso de celulares nas lojas - Link - Estadão

REUTERS

Algumas lojas da Macy’s nos EUA, no final deste ano, irão incentivar compradores a utilizarem os celulares enquanto fazem suas compras. A ideia é que a pessoa faça download do app da loja, possibilitando que os consumidores usem os smartphones para que sejam guiados pela loja até os produtos que estão buscando.

Outra loja de varejo, a JCPenney, criou uma ferramenta que permite que os consumidores fotografem peças de vestuário que viram na rua, por exemplo, e, por meio do aplicativo, descubram se a loja tem um produto similar. E a Staples está testando um aplicativo que permitirá aos consumidores compararem preços da loja com os de rivais.

Tentando recuperar fatia de mercado perdida para rivais online — e cansadas de ver os consumidores usarem celulares para achar negócios melhores do que os oferecidos nas lojas — varejistas estão tentando dar aos clientes diferentes razões para usar os seus dispositivos celulares enquanto fazem as compras de fim de ano.

Os novos aplicativos vão permitir que os consumidores façam encomendas de itens fora de estoque facilmente para entregar em seus domicílios, para conferir os preços das lojas e até para chamar um funcionário.

Mas os esforços dos varejistas vão se deparar com dois desafios nesta temporada de feriados: fazer os clientes adotarem a nova tecnologia, que muitas vezes ainda enfrenta falhas e dependência de sistemas dentro das lojas, e levá-los a confiar que as lojas podem comparar os preços online.

As compras do varejo por celulares aumentaram em 34% no último ano, de acordo com a IBM, que estima que mais de 40% do tráfego online e cerca de 20% das vendas neste dia de Ação de Graças vieram de smartphones.

