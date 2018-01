Como escolher a melhor bateria externa para seu smartphone - Link - Estadão

Divulgação Número de vezes que o celular pode ser carregado vai depender da capacidade de armazenamento da bateria

Mesmo com a chegada de novas gerações de smartphones a cada ano, uma queixa recorrente persiste entre os usuários: a bateria que acaba antes de o dia terminar. Por isso, muitas pessoas buscam baterias externas para garantir que o smartphone esteja em pleno funcionamento, quando não houver tomada e carregador ao alcance. A seguir, você confere dicas selecionadas pela equipe do Link para ajudar a escolher um carregador portátil para seu aparelho.

O primeiro critério para se levar em consideração é a procedência da bateria. No mercado informal, é comum encontrar diversos modelos que são importados ilegalmente para o Brasil. "Hoje em dia, existe uma oferta grande de baterias de péssima qualidade que podem explodir ou danificar a bateria do smartphone", diz o diretor da Powerbank Brasil, Gustavo Ractz.

No País, as baterias externas só podem ser comercializadas se tiverem o selo de homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A certificação garante que o componente respeite mecanismos de segurança, como resistência à temperatura e proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Além disso, baterias de procedência desconhecida podem se desgastar mais rapidamente.

Capacidade. Em relação às especificações técnicas, é preciso se atentar à capacidade de armazenamento de carga, representada pela unidade de miliampère hora (mAh). Esta medida vai dizer se a bateria externa será suficiente para recarregar a bateria do smartphone por completo. Para este tipo de avaliação não há mistério: se a bateria do smartphone tiver uma capacidade de 3 mil mAh e a bateria externa tiver capacidade de 6 mil mAh, isso significa que a bateria externa é capaz de oferecer duas cargas completas para o smartphone. Se a capacidade for de 1,5 mil, apenas metade da carga do smartphone será restaurada.

Potência da carga. Outro detalhe importante é a potência, especificada em watts (W). Para que o celular seja carregado, é necessário que a corrente elétrica que sai da bateria seja maior ou igual à potência de carregamento do aparelho. Caso contrário, o smartphone não será carregado. De acordo com o gerente de produtos da divisão de dispositivos móveis da Samsung, Renato Citrini, um smartphone demora em média cerca de duas horas para carregar. Existem, contudo, baterias no mercado com potência de carga mais alta que são capazes recarregar totalmente a bateria do smartphone em uma hora e meia.

Vida útil. As baterias atuais são de íons de lítio e geram energia a partir de reações químicas. Porém, a cada recarga da bateria, os elementos químicos em seu interior se desgastam, o que significa que existe uma quantidade limitada de recargas até a bateria se esgotar por completo. Cada recarga é chamada de ciclo, ou seja, a medida que determina a vida útil de uma bateria. Isso não significa que uma bateria de 500 ciclos deixará de funcionar depois de ser carregada mais de 500 vezes, mas sua capacidade de carga diminui drasticamente.

Para evitar a redução drástica da vida útil da bateria externa, Ractz recomenda sempre que possível recarregá-la quando sua energia estiver completamente esgotada. Assim, o equipamento não desperdiça um ciclo inteiro apenas para ter um pouco mais de energia. Para ter este controle, vale a pena escolher um modelo de carregador portátil que tenha indicadores da quantidade de carga disponível.