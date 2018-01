Confira imagens produzidas por uma GoPro perdida no espaço - Link - Estadão

Há dois anos, um grupo de estudantes americanos prendeu uma câmera GoPro em um balão meteorológico. O objetivo era registrar imagens aéreas do Grand Canyon, no Arizona.

Só que as coisas não deram muito certo. Por causa de imprecisões do sistema de GPS — mantido por uma companhia de telefonia —, os estudantes não conseguiram localizar a área de pouso do balão. Segundo estimativas, ele tinha caído em um raio de até 80 km do local esperado.

Agora, um funcionário da companhia de telefonia responsável pelo GPS encontrou a GoPro. A empresa, então, entrou em contato com os estudantes que pegaram a câmera de volta e, graças ao sistema resistente do dispositivo, conseguiram descarregar todo o material captado.

No vídeo abaixo, é possível ver algumas das impressionantes imagens captadas pela GoPro perdida no espaço: