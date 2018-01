Conheça a TV da Panasonic que fica 'invisível' quando desligada - Link - Estadão

A Panasonic anunciou nesta semana mais um protótipo de sua televisão "invisível". O aparelho, que ainda não tem data para chegar ao mercado, permite que seja visto tudo que está atrás do aparelho quando estiver desligado.

De acordo com a fabricante, a "magia" está no painel da televisão, feito inteiramente em vidro. Assim, fica possível deixar "transparente" tudo o que está atrás dela. Nos testes feitos, por exemplo, a empresa colocou a televisão em uma estante e, assim, ficou possível ver todos enfeites e objetos atrás dela.

De acordo com o site Engadget, que testou a televisão durante um congresso de tecnologia no Japão, a televisão está muito melhor do que a última versão apresentada. Além de ter mais brilho, a imagem está mais visível quando a televisão fica ligada. A perspectiva é de que o produto seja mais amplamente usado em empresas, devido ao seu alto custo.

Abaixo, é possível conferir as fotos do aparelho ligado e desligado: