Conversas de WhatsApp podem ser 'roubadas' de iPhones - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Um marroquino de 19 anos descobriu uma falha no serviço de mensagem instantânea WhatsApp. Segundo ele, é possível extrair todos os contatos e o conteúdo das conversas no app de conversas. A falha, porém, foi notada apenas em iPhones.

De acordo com a revista TelQuel, o jovem, Ahmed Lekssays, que cursa o primeiro ano de Engenharia na Universidade Al Akhawayn, em Ifrane, e é apaixonado por computação e percebeu esta falha há um mês durante um “teste de intrusão” no aplicativo.

Usando um iPhone e um computador com o sistema operacional Linux, Lekssays conseguiu acessar contas do WhatsApp e extrair todo o conteúdo, tanto de conversas quanto da agenda de contatos, em várias ocasiões.

O jovem, que garante ter feito a operação inclusive em celulares bloqueados, já comunicou a empresa sobre o problema, que ainda não solucionado.

Não é a primeira vez que Lekssays descobre bugs como esse. Há algum tempo, o estudante encontrou uma falha no aplicativo do Twitter no sistema iOS, que permitia o acesso a contas vinculadas a esse aplicativo. A questão foi notificada e a companhia resolveu o problema.

/EFE