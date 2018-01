Criador do Android revela imagem de seu novo smartphone - Link - Estadão

Jim Wilson/The New York Times Andy Rubin, criador do Android, desenvolveu um smartphone por meio de sua empresa, a Essential Products

Engenheiro responsável pela criação do Android, Andy Rubin está desenvolvendo um novo smartphone. Nesta segunda-feira, 27, ele revelou a primeira imagem do aparelho.

Como é possível ver na foto abaixo, Rubin publicou apenas uma leve provocação, deixando que os usuários vejam a ponta do aparelho com horário e bateria — sem mostrar tamanho, tela, formatação do sistema operacional ou design de seu novo e misterioso celular.

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands... pic.twitter.com/LRzQCFSKTm — Andy Rubin (@Arubin) 27 de março de 2017

O novo dispositivo, que ainda não possui nome oficial, está sendo produzido pela empresa de Rubin, a Essential Products, focada na criação de tablets, smartphones e softwares para celulares. De acordo com informações previamente divulgadas por Rubin, seu novo celular servirá como base para uma linha de produtos conectados ainda não revelados.

Ainda não há maiores informações sobre o design do aparelho, mas os protótipos já feitos pela Essential, geralmente, são maiores do que um iPhone 7 Plus, com tela sem moldura e revestimentos cerâmicos. Além disso, Rubin estaria trabalhando em uma nova versão do 3D Touch, da Apple, e em novos acessórios de carregamento magnético.

Segundo Rubin, o seu novo smartphone deverá ser lançado ainda em 2017 — mas ainda sem uma data definitiva.