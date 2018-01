É impossível extrair dados de usuários dos novos iPhones; diz Apple - Link - Estadão

REUTERS

A Apple declarou a um juiz dos EUA que é impossível acessar dados armazenados em um dispositivo com iOS 8. A informação foi revelada durante uma ação judicial do Departamento de Justiça do EUA, que queria apoio da Apple para acessar livremente dados de iPhones apreendidos durante uma investigação.

De acordo com a empresa de Tim Cook, seria praticamente impossível quebrar o bloqueio dos celulares com o sistema operacional mais recente. Isto aconteceria em 90% dos casos de celulares que possuem iOS 8, já que existem várias aplicações de criptografia inseridas no software.

Tecnicamente, a Justiça ainda poderia acessar os dados armazenados em 10% dos dispositivos que executam versões antigas do iOS. Isto, no entanto, também não indica que as autoridades poderão fazer a quebra de sigilo sem autorização legal.

Todos esses cuidados foram tomados em 2014, quando a questão da privacidade de usuários se tornou preocupação de governos e empresas, após vazamento de informações confidenciais do governo norte-americano por Edward Snowden, da NSA (Agência de Segurança Nacional).

Comentando o caso, os advogados da Apple reafirmaram que a empresa não deverá quebrar a confiança que mantém com os seus clientes. “Forçar a Apple para extrair dados de clientes, neste caso, na ausência de autoridade legal para fazê-lo, poderia ameaçar a confiança ente a empresa e seus clientes e substancialmente mancharia a marca da Apple.”

Uma nova audiência sobre este caso está prevista para a sexta-feira, 23, quando a Apple poderá ser forçada a ajudar o governo em dar prosseguimento a um mandado de quebra de sigilo. Na terça-feira, 20, Tim Cook, CEO da Apple, falou sobre a privacidade que sua empresa confere aos clientes, dizendo que ela é mantida intermitentemente.

