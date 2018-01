Estados Unidos fazem recall de 500 mil skates elétricos - Link - Estadão

Reuters Estados Unidos registraram 99 acidentes com hoverboard

A Comissão de Segurança de Produtos para o Consumidor dos Estados Unidos (CPSC, na sigla em inglês) emitiu um recall de 500 mil skates elétricos, conhecidos como hoverboards, porque suas baterias de íons de lítio podem superaquecer, incendiar e até mesmo explodir.

A recomendação da CPSC é que os consumidores devem parar imediatamente de utilizar os modelos dos produtos, que também serão retirados do mercado. Aqueles que possuem um destes equipamentos devem entrar em contato com a fabricante. Dependendo da empresa, o usuário pode trocar algumas peças do equipamento, substituí-lo por outro modelo ou ter o reembolso do valor do produto.

“Insistimos que os consumidores devem agir rapidamente”, disse o presidente da CPSC, Elliot Kaye, em entrevista ao canal ABC News. “Concluímos que definitivamente estes produtos não são seguros da forma como foram concebidos.”

Falhas. Os skates elétricos ganharam popularidade nos Estados Unidos a partir do ano passado, com o impacto nostálgico causado pelo filme De Volta para o Futuro 2, lançado em 1986, mas que tinha cenas situadas em um 2015 fictício.

No final de 2015, a hashtag #hoverboardfail gerou grande repercussão no Twitter e no Instagram, ao documentar colisões e acidentes entre as pessoas que usavam o dispositivo de duas rodas. No início de 2016, em resposta a incêndios e quedas, a Amazon ofereceu reembolso total para qualquer hoverboard vendido no site.

Em dezembro, a CPSC acelerou as investigações sobre a segurança dos skates elétricos após registrar 12 incidentes em que o equipamento começou a pegar fogo. Engenheiros estão analisando as placas que explodiram e adquirindo equipamentos no mercado para identificar os componentes que podem ter causado os incidentes, principalmente as baterias.

Nesta quarta-feira, 6, a CSPC informou que houve pelo menos 99 incidentes relacionados ao superaquecimento das baterias. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas com queimaduras no pescoço, pernas ou braços. A comissão também reportou casos em que as falhas ocasionaram danos à propriedade.

A procedência dos equipamentos é uma das causas para tantos acidentes. Boa parte deles foi produzida na China e comercializada em sites de comércio eletrônico entre junho do ano passado e maio deste ano. Os preços dos equipamentos variavam entre US$ 350 e US$ 900. O caso levantou o debate sobre a rápida entrada de marcas chinesas no mercado americano e os riscos de varejistas oferecerem produtos de fabricantes pouco conhecidas.

O modelo X1 da Swagway, uma das principais fabricantes deste setor, representa mais da metade dos equipamentos que serão recolhidos, totalizando 267 mil.

O recall envolve outras sete fabricantes – como a Keenford e a Hoverboard LLC – e os varejistas Boscov’s of Reading, do estado da Pennsylvania, e Overstock.com, de Utah.

Em um comunicado, a Overstock.com disse que interrompeu a venda de skates elétricos no início de dezembro do ano passado devido às crescentes preocupações com a segurança dos clientes.

Certificação. Para entusiastas do nova forma de transporte, alguns modelos seguros estão começando a chegar às lojas. A gigante chinesa de comércio eletrônico Alibaba agiu por conta própria e passou a exigir certificação de agências antes de pôr produtos de empresas menos reconhecidas em seus sites. No mês passado, as lojas Amazon e Best Buy também começaram a vender unidades que passaram por uma certificação específica.