Estudo mostra que padrões de bloqueio de Android são previsíveis, é o seu caso? - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Um estudo realizado pela pesquisadora Marta Loge, do Instituto Norueguês de Tecnologia, mostrou algo que muita gente já imaginava: falta muita criatividade nos padrões de bloqueio em celulares com sistema Android. Analisando mais de 4 mil padrões, Loge descobriu que muitos desenhos se repetem. Todos com combinações óbvias.

Exemplo: 77% dos usuários escolhem desenhos que se iniciam em um dos quatro cantos e 44% das pessoas começam a desenhar do círculo do canto superior esquerdo.

Em entrevista ao “Os seres humanos são previsíveis”, disse Loge durante conferência em Las Vegas. “Percebemos os mesmos aspectos utilizados ao criar um teste para descobrir um padrão de senhas PIN e alfanuméricas.” Ou seja, é como se os clássicos 123456 e password continuassem se repetindo com o sistema de padrões.

Abaixo, confira os mais comuns:

REPRODUÇÃO

O estudo ainda chama a atenção para o fato de que não importa a relevância do serviço a ser desbloqueado ou o número de círculos na tela — que podem chegar até nove. Quase sempre são usados quatro bolinhas e padrões semelhantes. ”As pessoas usam o mesmo tipo de estratégia para lembrar um padrão como uma senha. É o mesmo tipo de comportamento”, explica Loge.

Obviamente, a pesquisadora indicou que quanto mais longas e criativas, mais seguros são os padrões. Para finalizar, Loge mostrou alguns desenhos complexos e que aumentariam a proteção do smartphone:

REPRODUÇÃO