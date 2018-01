EUA recolhem 1 milhão de Galaxy Note 7 - Link - Estadão

Reuters Agência recomenda consumidores a parerem de utilizar o smartphone Galaxy Note 7

Leia mais Samsung faz recall global do Galaxy Note 7 após falha na bateria

No total, a Samsung vai recolher 1 milhão de unidades do Galaxy Note 7 nos Estados Unidos, depois de anunciar um recall sem precedentes na indústria de smartphones. A companhia vai trocar os aparelhos dos consumidores por novos ou devolver o dinheiro. Em parceria com a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo do governo dos EUA.

De acordo com informações divulgadas pelo órgão do governo, a empresa sul-coreana recebeu 92 queixas de baterias que superaqueceram no país, além de ter registrado 26 casos de queimaduras e 55 casos de danos à propriedade.

A empresa planeja começar a trocar os smartphones comprados nos EUA a partir de 21 de setembro. Os consumidores terão de levar os aparelhos até as lojas onde eles foram adquiridos. A Samsung também conduz o recall em outros nove países, incluindo a Coreia do Sul.

Segundo a comissão do governo norte-americano, os consumidores que têm o Galaxy Note 7 devem desligar o aparelho imediatamente e deixar de usar o produto até que ele seja substituído pela fabricante.

Revés. O recall da Samsung acontece em um dos piores momentos para a companhia: o lançamento da nova geração de iPhones, que são os principais concorrentes dos smartphones da linha Galaxy. Segundo analistas do mercado, o recall deverá custar mais de US$ 5 milhões à Samsung, fora os prejuízos que deve trazer para a marca da principal fabricante de smartphones no mundo.

No total, a Samsung terá de substituir 2,5 milhão de dispositivos que já foram vendidos desde o lançamento global do produto, em agosto. A empresa planejava lançar o produto no Brasil em 12 de setembro, mas a data foi adiada. A empresa não divulgou nova previsão da chegada do produto ao País. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS