Existem mais smartphones com Windows do que iPhones no Brasil - Link - Estadão

REUTERS

Segundo pesquisa divulgada pela empresa de consultoria Kantar Worldpanel, existem mais smartphones com sistema do Windows do que celulares da Apple no Brasil. Assim, os celulares da Microsoft assumem, com folga, a vice-liderança de sistemas operacionais mais populares no País.

A fatia do mercado foi alterada intensamente se comparada com o mês de setembro de 2014. Naquele período, Android liderava 88,2%. Logo atrás vinha o iOS com 6,1%, isolado na vice-liderança. O Windows Phone vinha com 3,6% da fatia de mercado, na terceira posição.

O resultado do mês de julho de 2015, divulgado hoje, mostrou uma completa alteração do cenário. O sistema do Google ainda mantém a liderança com 89,5%. Logo atrás, porém, está o Windows Phone com surpreendentes 5,9% do total de mercado. O sistema da Apple aparece com apenas 3,5%.

No mês de junho, também analisado pela Kantar, os celulares da Microsoft já apareciam como o segundo sistema mais popular. Agora, porém, o Windows Phone conseguiu criar uma grande distância da rival.