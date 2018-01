Fã da Apple já aguarda na 'fila' por novo iPhone na Austrália - Link - Estadão

Claudia Tozetto/Estadão Fanático pela Apple, jovem de 20 anos já forma 'fila' do lado de fora da Apple Store na Austrália

A Apple vai revelar a nova geração de iPhones nesta terça-feira, 12, a partir das 14h, em um evento em sua nova sede, na cidade de Cupertino, na Califórnia. Mas já há alguém em Sydney, na Austrália, que quer ser o primeiro no mundo a comprar o smartphone. Mazen Kourouche já está acampado em frente à loja oficial da Apple há dez dias, sem ao menos saber ao certo em que dia o smartphone começará a ser vendido.

De acordo com o site do jornal Daily Mail, o estudante de engenharia de software de 20 anos também aguardou na fila em lançamentos anteriores da Apple. Este ano, além de aproveitar a oportunidade para comprar o iPhone primeiro, ele pretende fazer a cobertura do lançamento para os seguidores de seu canal no serviço de compartilhamento de vídeos YouTube. Confira, abaixo, um dos vídeos de Kourouche:

"No ano passado, eu fui o terceiro e no ano retrasado, eu fui o centésimo a comprar o novo iPhone, então estou melhorando a cada ano", afirmou ao site. "Sou youtuber e vou transmitir ao vivo a compra do iPhone para os meus seguidores. Vou gravar a abertura da caixa ainda na loja."

Ele afirma que não vai aceitar dinheiro para trocar de lugar com outros fãs da Apple. "Uma pessoa me perguntou se eu aceitaria US$ 50 mil por esse lugar", afirmou ele. "Ser o primeiro pode me trazer cerca de 50 mil inscritos no canal, o que pode me trazer US$ 50 mil em longo prazo."

Kourouche recrutou dois amigos para ajudá-lo a não perder o lugar. Segundo ele, eles fazem turnos de dia e de noite. Os amigos o ajudam a marcar a posição quando ele tem de frequentar aulas na universidade. "Faço meus trabalhos enquanto estou esperando", afirma.

Lançamento. A Apple realiza nesta terça-feira, 12, o evento de lançamento do novo iPhone. A cerimônia é especial, porque marca o décimo aniversário do aparelho, e pela primeira vez, o evento acontece no bilionário campus da Apple, inaugurado no começo deste ano. Espera-se o anúncio de três modelos de smartphones, bem como o de uma nova versão do relógio inteligente Apple Watch e da Apple TV. O Estado faz a cobertura em tempo real do evento. Não perca a partir das 14h (horário de Brasília).