Chinesa Vivo anuncia primeiro celular com leitor de digital embutido na tela - Link - Estadão

Vivo Modelo de fabricante chinesa Vivo é o primeiro celular com leitor de digital na tela

Há anos, fabricantes de celulares tentam desenvolver uma tecnologia que permita integrar sensores digitais nas telas de smartphones. Depois de rumores de que a Samsung e a Apple estejam testando implementar a tecnologia em seus aparelhos, uma marca chinesa anunciou nesta quarta-feira, 24, a venda do primeiro smartphone com essa tecnologia.

O modelo X20 Plus UD da Vivo, uma das principais marcas chinesas de smartphones, foi apresentado na Consumer Electronics Show 2018 (CES) deste ano, mas só teve sua venda confirmada nesta semana. Segundo a empresa, o aparelho será vendido primeiro na China, mas os valores ainda não foram divulgados.

O telefone é o resultado da colaboração entre desenvolvedores da Vivo e da Synaptics, fabricante de sensores com base nos Estados Unidos.

Além da funcionalidade diferenciada, o aparelho tem tela de 6,4 polegadas, câmera traseira de 12 megapixels, 4 GB de memória RAM e chip Snapdragon 660. O smartphone usa sistema operacional Android e, de acordo com o site GSM Arena, especializado em celulares, deverá custar cerca de 550 euros.

Mercado. A procura por celulares com sensores de impressão digital na tela se intensificou a medida que os aparelhos se tornaram mais finos e as telas passaram a ocupar quase toda a frente do dispositivo.

Até então, a Samsung e o Google conseguiram desenvolver tecnologia para sensores de impressão digital na parte traseira do telefone. A Apple lançou mão da ferramenta de reconhecimento facial no seu novo modelo de tela infinita, o iPhone X, para que o dispositivo não precisasse mais da autenticação digital.