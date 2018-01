Feito pela Polaroid, novo módulo do Moto Z imprime fotos em tempo real - Link - Estadão

Motorola O módulo Polaroid Insta-Share Printer vai custar US$ 220 nos EUA

Quem viveu nos anos 1980 e 1990 se lembra da magia que era bater uma foto com uma Polaroid e, minutos depois, já ter a imagem impressa nas mãos. Agora, será possível replicar a experiência com uma foto feita pelo celular. Nesta semana, a fabricante de celulares Motorola, hoje de propriedade da chinesa Lenovo, anunciou que vai lançar um módulo especial para o smartphone Moto Z em parceria com a Polaroid.

Chamado de Polaroid Insta-Share Printer, o módulo pode ser acoplado ao Moto Z e vai custar US$ 200 nos Estados Unidos. A previsão da Motorola é que o acessório chegue ao Brasil nos próximos meses.

Surgidos com primeira versão do Moto Z, lançada em 2016, os módulos servem para ampliar alguma função do celular ou dar a ele recursos diferentes, como projetor ou caixas de som. Com o Insta-Share Printer, será possível imprimir fotos tiradas com a câmera do aparelho, armazenadas no smartphone ou até mesmo imagens retiradas de redes sociais.

Além disso, o módulo contém um botão especial, que ficará na lateral do smartphone, para dar a sensação física de tirar a foto, como em uma antiga câmera da Polaroid.

Para imprimir as fotos, o módulo usa um papel especial da Polaroid, chamado Zink Paper, que mede cerca de 5 centímetros de altura e 7 de comprimento. No site da Polaroid, é possível comprar um pacote para 20 fotos por US$ 10. Cada folha de foto contém uma película adesiva.

Entre os outros módulos já existentes para o Moto Z, há o Gamepad, para transformar o celular em um videogame portátil, uma câmera de realidade virtual, capaz de filmar imagens em 360 graus, uma bateria extra ou uma caixa de som feita pela JBL.