Fitbit Fitbit lançou modelo Ace mirando em crianças a partir de oito anos

A Fitbit, uma das principais fabricantes de relógios e pulseiras inteligentes do mundo, anunciou que vai lançar um relógio inteligente para crianças. O modelo, chamado de Ace, começa a ser vendido no segundo trimestre por US$ 99,95 e é apresentado pela empresa como um estímulo para crianças fazerem exercícios físicos.

A empresa divulgou que o modelo “faz crianças se divertirem enquanto inspira toda a família a construir hábitos saudáveis juntos”. A ideia é que o relógio inteligente monitore atividades físicas e quantidade de sono de crianças a partir de oito anos.

Para isso, o dispositivo tem bateria que dura até cinco dias sem precisar carregar, com pulseira à prova de banhos de chuveiro e um software que incentiva a prática de exercícios físicos. Entre as atividades do aparelho, ele pode pedir que a criança faça exercícios, definir metas diárias para sono, disparar mensagens comemorativas e símbolos colecionáveis quando uma meta é alcançada. Além disso, também pode desafiar as crianças competirem entre si e com membros da família.

As informações são enviadas para contas de familiares, para que os pais acompanhem o que os filhos estão fazendo e gerenciem com quem eles se conectam e quais informações podem estar visíveis no aplicativo. Crianças que têm smartphones possuem ainda a opção de ter notificações no relógio quando recebem ligações de seus pais. A empresa disse que a conta familiar é compatível com a Lei de Proteção de Privacidade Online da Criança (COPPA), vigente nos Estados Unidos.

Versátil. A empresa também apresentou um novo modelo de relógio inteligente para adultos. O Versa – que remete a palavra versátil – tem um design mais curvado e tamanho mais compacto que o Fitbit Ionic, o modelo premium da fabricante. O novo modelo foi inspirado nos relógios da Pebble, fabricante rival comprada em dezembro de 2016 pela companhia.

O Versa possui funções de monitoramento de saúde, atividades físicas, medidor de batimentos cardíacos, notificação de chamadas e de mensagens. O modelo está sendo vendido em pré-venda por US$ 199,95 com a pulseira mais básica de silicone e US$ 229,95 com a pulseira em tecido.