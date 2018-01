Fones de ouvido sem fio da Apple chegam às lojas por R$ 1,4 mil - Link - Estadão

A Apple informou na terça-feira, 13, que seus fones de ouvido sem fio AirPod já estão disponíveis em seu site, dois meses depois que a empresa atrasou seu lançamento por razões não explicadas.

A companhia também disse que a entrega de AirPods começará na próxima semana, juntamente com o início das vendas nas lojas da Apple, em revendedoras autorizadas e operadoras selecionadas.

Os novos phones da Apple foram revelados no lançamento do iPhone 7 em setembro. No Brasil, o fone pode ser comprado por R$ 1,4 mil.

O atraso no lançamento foi amplamente visto como um raro deslize de marketing, pois está chegando ao mercado pouco antes do início da temporada de compras de Natal.

A Apple disse que precisava de mais tempo para preparar o dispositivo antes de colocá-lo no mercado.