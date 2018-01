Galaxy Note 5 chega ao Brasil com preço de R$ 3;7 mil - Link - Estadão

Thiago Sawada/Estadão

Smartphone Galaxy Note 5 tem tela de 5,7 polegadas Smartphone Galaxy Note 5 tem tela de 5,7 polegadas

A Samsung anunciou nesta quarta-feira, 7, em evento em São Paulo, a chegada do relógio inteligente Gear S2 e do smartphone Galaxy Note 5 ao Brasil. O novo aparelho da marca sul-coreana, maior fabricante de smartphones do mundo, chega às lojas em 17 de outubro com preço de R$ 3.799. A nova versão do relógio inteligente custará a partir de R$ 1.899 e estará disponível em novembro.

Leia também:

Assim como novo iPhone, celulares Android podem receber 3D Touch

‘Tijolões’ caem no gosto do consumidor e consolidam mercado de celulares

Os dois produtos chegaram ao mercado americano em agosto. O Galaxy Note 5 tem tela de 5,7 polegadas, seguindo a tendência de smartphones com telas cada vez maiores. O aparelho tem processador de oito núcleos e utiliza o sistema operacional Android na versão 5.1 (Lollipop). A Samsung venderá no Brasil apenas a versão do aparelho com 32 GB.

De acordo com Roberto Soboll, diretor de produtos da Samsung, a nova versão do Galaxy Note agora permite carregar completamente a bateria em apenas duas horas – o produto é compatível com carregadores sem fio da marca. A câmera do smartphone fotografa com resolução de 16 megapixels e agora tem um novo sistema de estabilização de imagens, além de permitir a transmissão de vídeos ao vivo.

O relógio inteligente Gear S2 chegará ao País em duas versões: uma esportiva, que será vendida por R$ 1.899, e outra com pulseira de couro, que terá preço de R$ 2.099. O produto é um dos principais concorrentes do Apple Watch, relógio inteligente da Apple que chegou recentemente ao Brasil com preço a partir de R$ 2.899.

O Gear S2 possui um anel rotativo para navegar pelos aplicativos sem a necessidade de tocar na tela. O produto possui sensores para monitorar os batimentos cardíacos, os passos e os hábitos de sono do usuário. No futuro, a empresa sul-coreana pretende integrar o relógio inteligente a outros dispositivos, inclusive aos sistemas usados em carros conectados.