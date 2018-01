Galaxy Note 7 tem leitor de íris e preço de R$ 4,3 mil - Link - Estadão

A Samsung anunciou nesta terça-feira, 2, o Galaxy Note 7, nova versão do híbrido de smartphone e tablet da empresa. O produto, que traz tela grande, de 5,7 polegadas, e agora conta com leitor de íris para aumentar a segurança no desbloqueio, chegará às lojas do Brasil e de outros países em setembro – a pré-venda do produto será iniciada em 22 de agosto. O smartphone chega com preço a partir de R$ 4,3 mil.

O Note 7 é o sucessor do Note 5, que foi lançado em agosto de 2015. Segundo a fabricante, a empresa optou por não lançar a versão 6 para alinhar o nome do produto com seus outros smartphones, os recém-lançados Galaxy S7 e S7 Edge. Assim, as duas principais linhas de celulares da empresa terão uma mesma numeração.

Em sua nova versão, o Galaxy Note recebeu poucas modificações em relação à versão anterior. Ele tem tela de 5,7 polegadas, o mesmo tamanho do Note 5, com tecnologia Super Amoled. A grande diferença fica por conta das bordas curvas, iguais às encontradas no Galaxy S7 Edge. A câmera traseira do smartphone tem 12 megapixels – menor do que a encontrada na versão anterior – e frontal de 5 MP. Elas emprestam da linha Galaxy S a tecnologia Dual Pixel, que duplica a quantidade de pixels das fotos, tornando as imagens mais nítidas.

A Samsung também oferece, no novo modelo, armazenamento maior. A versão mais básica do produto tem 64 GB de espaço, mas há opções com 128 GB ou 256 GB de memória interna. Ele recebeu um processador Snapdragon de 2,3 GHz com oito núcleos, um pouco mais potente que o chip que equipava o Note 5. Além disso, o produto ganhou uma bateria de longa duração, que promete manter o produto funcionando durante o dia todo.

Um diferencial em relação ao Note 5 e que pode incomodar alguns usuários é o mudança da entrada USB do aparelho. Ela é do USB Tipo-C, impossibilitando o uso de carregadores antigos, por exemplo. A explicação da Samsung para esta mudança é a introdução do fone para o Gear VR, que exige este outro tipo de entrada.

O aparelho é o primeiro a trazer a tecnologia de reconhecimento de íris: basta apontar a câmera para o olho que, por meio de um raio infravermelho, o sensor poderá "ler" a íris e comparar com o banco de dados. Assim como a leitura de digitais, a tecnologia serve para desbloquear o smartphone, mas também poderá ser usada para autenticar o pagamento de compras, por meio de serviços como Samsung Pay. Além disso, ele é o primeiro da linha a ser resistente a poeira e água, podendo ficar até 30 minutos submerso a 1,5 metro.