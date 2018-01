Galaxy Note 7 vendido após recall solta fumaça em voo nos EUA - Link - Estadão

Reuters Galaxy Note 7 sofreu recall global após ocorrências de explosões do aparelho

Um voo da Southwest Airlines 944, que ia de Louisville a Baltimore, nos Estados Unidos, foi evacuado na manhã desta quarta-feira, 5, após um Galaxy Note 7, da fabricante sul-coreana Samsung, começar a soltar fumaça. De acordo com o site de tecnologia The Verge, todos passageiros e tripulantes saíram do avião pela porta da cabine principal e sem feridos.

O mais preocupante na caso é que o celular que soltou fumaça era um Galaxy Note 7 — o mesmo modelo que passou por um recall global no último mês, após a bateria do celular esquentar muito e, em alguns casos, explodir. Brian Green, dono do aparelho, disse ao site The Verge que comprou o novo smartphone em uma loja da AT&T em 21 setembro. Segundo ele, na caixa, um quadrado preto informava que a bateria do aparelho não corria riscos de explosão.

Green contou ainda que já tinha desligado o telefone, conforme solicitado pela tripulação, quando sentiu uma fumaça e viu que era do celular. Imediatamente, ele jogou o aparelho no chão do avião e uma "espessa fumaça cinza-verde" começou a sair do aparelho. Foi aí que a tripulação evacuou o voo.

Quando o dono do aparelho retornou para pegar alguns pertences pessoais, depois de algumas horas, o Note 7 já tinha queimado o chão da aeronave, ultrapassando o tapate. Ele disse que o celular estava com cerca de 80% da bateria quando a fumaça começou a sair do aparelho e que só tinha usado carregador sem fio desde que comprou o aparelho da Samsung.

O The Verge tentou falar com a Samsung sobre o caso, mas ainda não recebeu um comentário sobre o incidente. O celular de Green já está nas mãos de organizações dos EUA para investigação. Enquanto isso, Green já substituiu seu celular por um iPhone 7, da Apple.