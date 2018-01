Galaxy Note 8 reconhece rosto, mas pode ser enganado por foto - Link - Estadão

Reuters/Kim-Jong Hi Smartphone da Samsung Galaxy Note 8 chega ao Brasil dois meses após o lançamento mundial

Um dos principais recursos do Galaxy Note 8, smartphone recém-lançado pela Samsung, é o reconhecimento facial. Por meio dele, os usuários podem desbloquear a tela ao olhar para a câmera frontal do dispositivo. Contudo, de acordo com o site Business Insider, a tecnologia não é tão precisa quanto parece: em testes, um desenvolvedor conseguiu "enganar" o dispositivo usando uma foto do usuário cadastrado.

No vídeo, publicado pelo desenvolvedor Mel Tajon no Twitter, ele segura o Galaxy Note 8 em frente à tela de outro smartphone, que exibe uma foto dele na tela. O smartphone desbloqueia a tela instantâneamente, como se ele tivesse posicionado a foto para o seu próprio rosto. Confira o vídeo abaixo:

Samsung Galaxy Note 8 Facial Recognition Test: pic.twitter.com/dVooMPMgfh — Mel Tajon (@MelTajon) 2 de setembro de 2017

De acordo com o desenvolvedor, ele também conseguiu repetir o feito mesmo usando fotos de baixa de qualidade postadas em redes sociais. Isso mostra que é possível, caso o smartphone caia em mãos erradas, que uma pessoa use uma foto para desbloquear a tela e ter acesso a todo o conteúdo armazenado no dispositivo.

Vale lembrar, porém, que o reconhecimento facial não é o único recurso de segurança para desbloquear a tela do Galaxy Note 8. Assim como outros dispositivos com sistema operacional Android, é possível utilizar a impressão digital, uma senha ou desenho.

Lançado em 23 de agosto, o Galaxy Note 8 ganhou tela curva de 6,3 polegadas, apenas 0,1 polegada maior que a do Galaxy S8+, e trouxe para o aparelho a câmera dupla, presente em seu principal rival, o iPhone 7 Plus. O smartphone chegará às lojas dos Estados Unidos em 15 de setembro. A Samsung não revelou o preço sugerido do aparelho durante a apresentação. No Brasil, a operadora Vivo já iniciou o cadastro de interessados para a pré-venda do aparelho.