Galaxy S8 chega ao Brasil em maio com preço a partir de R$ 4 mil - Link - Estadão

REUTERS/Kim Hong-Ji O Galaxy S8 é o novo smartphone da Samsung

O smartphones Galaxy S8 e Galaxy S8+ começam a ser vendidos no Brasil em 12 de maio. A informação foi revelada pela Samsung na noite desta segunda-feira, 17, em evento realizado em São Paulo. Apresentado há cerca de três semanas em Nova York, nos Estados Unidos, a nova linha representa o primeiro grande lançamento da fabricante sul-coreana após os problemas com o Galaxy Note 7. No Brasil, os aparelhos chegam por preços entre R$ 4 mil (S8) e R$ 4,4 mil (S8+), competindo com iPhone 7 (a partir de R$ 3,5 mil) e Moto Z (a partir de R$ 2,2 mil). A pré-venda começa nesta quarta-feira, 18.

A partir desta versão, tanto o S8 como o S8+ passam a ter tela curva, que antes estava restrita à versão Edge. A diferença entre os dois smartphones está no tamanho da tela: enquanto o S8 possui 5,8 polegadas, o S8+ ostenta 6,2 polegadas — muito maior do que os aparelhos da linha S7, que contavam com telas de 5,1 e 5,5 polegadas, respectivamente. De acordo com a Samsung, o aumento no tamanho também foi possibilitado pela redução na espessura das bordas do celular.

Outra mudança importante foi o desaparecimento do botão Home, que ficava posicionado na base da frente desde a primeira versão do aparelho da Samsung. No lugar do botão, a sul-coreana colocou um botão em uma superfície sensível ao toque na borda da tela. Com estas mudanças, o sensor de impressão digital foi movido para a parte traseira do aparelho, ao lado da câmera.

O aparelho também ficou um pouco maior em sua espessura. O S8 passou a ter 8 milímetros, enquanto o Galaxy S8+ tem espessura de 8,1 milímetros — as versões anteriores, enquanto isso, tinham 7,9 milímetros e 8 milímetros, respectivamente. Ambos os modelos continuam a ter proteção à prova d’água. No Brasil, os smartphones estarão disponíveis nas cores ametista, preto e prata.

Câmera. Alguns outros componentes, como a câmera, também receberam alterações. A câmera traseira dos aparelhos continua com qualidade de 12 megapixels, mas com um diferencial: agora ela fotografa com tecnologia “dual pixel”, que duplica a quantidade de pixels das fotos, tornando as imagens mais nítidas. A câmera traseira, enquanto isso, agora fotografa com 8 megapixels e foco automático.

Com relação ao desempenho, o S8 e o S8+ apresentam processador de 2 GHz com oito núcleos para balancear o desempenho com o consumo de energia. Segundo a fabricante, ele ainda foi desenvolvido com tecnologia de 10 nanômetros, o que permite aumentar a capacidade de processamento, sem aumentar o tamanho do chip. Para o armazenamento, memória de 64 GB com possibilidade de expansão para 256 GB.

Os dispositivos ainda apresentam a versão mais recente do sistema operacional Android, do Google, a 7.0 ou Nougat. O sistema, assim como nas versões anteriores do produto, vem alterado pela Samsung para ganhar recursos e aparência diferentes da versão original do sistema do Google.

Assistente. Como esperado, a assistente pessoal Bixby, anunciada junto com o aparelho em Nova York, não estará disponível para o público brasileiro para comandos de voz. Logo após o lançamento oficial do celular há três semanas, a empresa afirmou que o sistema dotado de inteligência artificial — concorrente da Siri, Alexa, Cortana e Assistant — não ficará disponível para o S8, nem mesmo em inglês, na data de lançamento. No evento, a Samsung afirmou que o assistente de voz Bixby chegará em inglês ao Brasil em junho; a versão em português brasileiro ainda está em desenvolvimento.