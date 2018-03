AP Photo/Richard Drew O Galaxy S9 e Galaxy S9+, com telas que variam entre 5,8 polegadas e 6,2 polegadas, em exibição em Barcelona

A fabricante sul-coreana Samsung anunciou nesta terça-feira, 27, que o Galaxy S9 e o Galaxy S9 Plus, novas versões do principal smartphone de sua linha, chegam às lojas brasileiras em 20 de abril. Os novos smartphones serão vendidos por preços de R$ 4,3 mil, na versão com tela de 5,8 polegadas, e de R$ 4,9 mil, na versão maior com tela de 6,2 polegadas. A empresa vai lançar o aparelho em três, das quatro cores disponíveis, no País: preto, cinza azulado e violeta. Os smartphones foram lançados nos Estados Unidos em 16 de março.

Para alavancar o período de pré-venda, que começa nesta quarta-feira, 28, a Samsung vai oferecer brindes a quem comprar o Galaxy S9 por meio de seu site ou lojas oficiais: o Dex -- que transforma o smartphone em um mouse, quando conectado a um monitor ou televisão via HDMI -- e um carregador de celular sem fio. Para baratear o custo, os interessados também podem levar o smartphone para trocar por descontos, que podem chegar a R$ 2 mil, segundo a Samsung.

Modelo. Com design parecido ao antecessor Galaxy S8, com bordas curvas e tela quase infinita, os aparelhos receberam inovações incrementais na câmera e no uso de inteligência artificial, com a assistente pessoal Bixby. "Apostamos na câmera porque as pessoas não usam mais o smartphone para ligar, mas captar imagens de momentos importantes", afirmou Chang Yoon, presidente da Samsung Brasil, durante a coletiva de imprensa de lançamento dos produtos no Brasil, realizada nesta terça-feira, 27, em São Paulo.

No caso da câmera, os dois modelos têm abertura de lente variável, de forma semelhante ao que acontece em câmeras fotográficas profissionais – permitindo fotos mais iluminadas ou com melhor foco. Além disso, um novo sensor de processamento de imagem vai permitir que os smartphones façam vídeos em slow motion com mais detalhes.

"Desenvolvemos uma câmera que responda à luz como o olho humano, cuja pupila dilata ou retrai de acordo com a iluminação", disse Renato Critrini, gerente de produtos da Samsung Brasil.

Outra função curiosa dos smartphones são os AR Emojis, que usam a câmera frontal do aparelho para criar GIFs personalizados do usuário, da mesma forma que a Apple já fez com os animojis do iPhone X. A diferença, porém, é que os usuários da Samsung poderão fazer avatares de si mesmos ou usar personagens da Disney como Mickey, Minnie ou Os Incríveis para mandar recados aos amigos.

Além disso, a câmera do aparelho estará integrada à assistente pessoal Bixby. Lançada no ano passado com muito alarde, a assistente agora poderá, por exemplo, traduzir placas na rua em uma língua estrangeira ou identificar comidas em um prato para mostrar suas informações nutricionais. E, além da parceria com a Disney, a Samsung se juntou a marcas como Sephora para permitir uma função de teste de maquiagens com ajuda da câmera frontal.

Especificações. Ao contrário de outros anos, há também maior diferenciação entre o Galaxy S9 e o S9+. A versão menor do aparelho terá 4 GB de memória RAM e bateria de 3.000 mAH; já o S9 Plus, tem 6 GB de memória RAM e bateria de 3.500 mAH. Além disso, o S9 Plus têm câmera traseira com lente dupla de 12 megapixels – já o S9 vem com apenas uma lente simples. Ambos os modelos tem 128 GB de espaço de armazenamento, que pode ser ampliado para 400 GB por meio de cartão de memória. Não há previsão de lançamentos de outras versões do modelo no Brasil.

Os dois smartphones têm leitor de íris na parte frontal, leitor de impressão digitais na parte traseira e proteção IP68 contra água e poeira. No que diz respeito ao desempenho, os dois aparelhos usarão o chip Snapdragon 845, da Qualcomm, de 2,8 GHz com oito núcleos. Os aparelhos são compatíveis com carregamento sem fio e a tradicional entrada de fone de ouvido de 3,5 mm, abandonada há alguns anos pela rival Apple e outras marcas do ecossistema Android.