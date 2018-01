Google apresenta novos smartphones Pixel - Link - Estadão

O Google anunciou nesta terça-feira, 4, durante evento realizado em San Francisco, seu novo smartphone. Chamada de Pixel, a nova linha de celulares da gigante da tecnologia indica uma nova estratégia da empresa, que deve abandonar o Nexus para entrar de cabeça no competitivo mercado de smartphones. A empresa também apresentou novidades do assistente pessoal, do programa de realidade virtual da companhia e de alguns dispositivos, como Chromecast e Home.

São dois novos aparelhos desenhados pelo Google e produzidos pela chinesa HTC, uma das principais fabricantes de smartphones Android da atualidade: o Pixel e o Pixel XL. O primeiro conta com tela de 5 polegadas, enquanto o segundo é apresentado com 5,5 polegadas. Diferenças, porém, terminam por aí.

Ambos os modelos devem vir com 4 GB de memória RAM, um potente processador Snapdragon 820 e o sensor de impressões digitais na parte traseira do aparelho. Serão lançadas versões com 32 GB ou 128 GB de armazenamento, além de uma bateria com rápido carregamento — de acordo com a empresa, ela poderá ter carga para 7 horas de uso em apenas 15 minutos de recarga.

As câmeras dos celulares são mas potentes do que era visto na linha Nexus: a frontal tem 8 megapixels, enquanto a traseira vem com qualidade de 12 megapixels. Com estabilizador óptico, as imagens e os vídeos ficam com mais qualidade, já que contam com menos tremor e com imagens mas nítidas.

Além disso, o aparelho possui um obturador rápido, deixando a tarefa de fotografar um pouco mas fácil. “A nossa câmera é a mais rápida de todos os smartphones”, afirmou o diretor de produtos do Google, Brian Rakowski. O Pixel também conta com um recurso que tira dezenas de fotos seguidas e, depois, escolhe a melhor para o usuário.

O Pixel conta também com inéditas e interessantes integrações com alguns apps da empresa, como o assistente pessoal Google Assistant, e com o serviço de realidade virtual, o Daydream. Os aparelhos serão vendidos na cor preta, azul e prata por valores a partir de US$ 650.

Assistente. Os aparelhos do Google são os primeiros a ter o Google Assistant já integrado e de fábrica. Rival direto da Cortana, da Microsoft, e da Siri, da Apple, o assistente da empresa de buscas conta com um apurado sistema de inteligência artificial integrado ao sistema do celular.

É possível, por exemplo, pedir para ver, apenas com a voz, “fotos tiradas durante o mês de outubro”. Em seguida, o assistente já exibe todas as fotos do período. Além disso, é possível fazer reservas em restaurantes, ouvir músicas ou, ainda, mandar mensagens para contatos da agenda.

Daydream. A companhia também apresentou as novas informações sobre o Daydream, o ambicioso projeto de realidade virtual da empresa. Além da compatibilidade do serviço com o Pixel, o Google anunciou o Daydream View, óculos de realidade virtual feito em tecido, que deixa o aparelho mais confortável para o uso.

O diferencial, porém, fica na facilidade de uso. Basta colocar o celular na “gaveta” do óculos, que já é possível entrar no mundo da realidade virtual — que será compatível com serviços como Netflix e YouTube. De acordo com a empresa, os óculos serão vendidos por US$ 79.

Produtos. A empresa também não esqueceu de outros produtos. Ela apresentou o Google Home, a caixa de som que funciona, também, como assistente pessoal para residências. Integrada com o Google Assistant, com ele, é possível escutar qualquer música apenas com um comando de voz, por exemplo. Ainda é possível obter respostas, informações e curiosidades diretamente do serviço de buscas do Google, fazendo perguntas em voz alta.

Além disso, o Home terá integração com o Chromecast. Basta falar para reproduzir algum vídeo, e o conteúdo começará a passar na TV. Ou, ainda, poderá pedir para “assistir Stranger Things na televisão”, por exemplo, e o Chromecast passará a reproduzir automaticamente. O aparelho, disponível em sete cores diferentes, custará a partir de US$ 129 a partir de novembro.

O Google também anunciou a nova geração do Chromecast, a Ultra. Com ele, será possível transmitir conteúdos, diretamente para a TV, em qualidade 4K. Basta ligar o dispositivo na televisão e iniciar a transmissão a partir do celular. Segundo a empresa, o aparelho será vendido a US$ 69.

Por última, a empresa lançou um roteador Wi-Fi em parceria com a TP-Link. Com o valor de US$ 130, ele tornará possível administrar e controlar todos os pontos de acesso pelo celular.