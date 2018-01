Google Chromebit; do tamanho de um pendrive; transforma telas em PCs - Link - Estadão

Chromebit, dispositivo que cabe no bolso, pode ser conectado a televisores Chromebit, dispositivo que cabe no bolso, pode ser conectado a televisores

SÃO PAULO – O Google apresentou hoje novos Chromebooks – notebooks que rodam o Chrome OS –, sendo um deles, o Asus Chromebook Flip, com uma tela que gira e se encaixa na parte traseira, transformando o laptop em um tablet.

Das novidades apresentadas, essas foram as que menos chamaram atenção. A menor delas, ao menos em tamanho, foi a maior. O Google apresentou nesta terça, 31, o Chromebit, um dispositivo muito parecido com um pendrive, mas com saída HDMI.

A empresa descreve o Chromebit, fabricado pela ASUS, como um “computador completo que será vendido por menos que US$ 100″. “Ao simplesmente ligar o dispositivo a qualquer tela, você pode transformá-la em um computador. É a evolução perfeita para um desktop e poderá ser muito útil para escolas e negócios.”

A ideia é que o Chromebit possa ser ligado a televisores com entrada HDMI, tornando-o capaz de rodar aplicações típicas de um computador, como apps de escritório (a exemplo do Documentos e Apresentações, do próprio Google), e-mail e vídeo (YouTube). É parecido com o Chromcast, mas inclui funcionalidades de desktop (e não só a interface para o serviço de transmissão de conteúdo).

Seu funcionamento ainda não foi devidamente explicado pelo Google (que dedicou apenas algumas linhas de um post para o dispositivo), mas, tomando por base o funcionamento de eletrônicos semelhantes, como o Dell Wyse Cloud Connect e o Intel Compute Stick, será necessário o uso de periféricos como teclado e mouse conectados por wi-fi ou bluetooth. Em paralelo, a compatibilidade de interface do Chromebit com as diversas telas também é um ponto importante ainda não respondido.

Novos Chromebooks

Os novos laptops – “mais rápidos, leves e com baterias mais duráveis” – nascem com as marcas de duas empresas chinesas: Haier e o Hisense, ambos com tela de 11,6 polegadas e preço de pré-venda de US$ 150. Os dois computadores, que rodam basicamente o navegador como sistema operacional e rodam os apps da loja online como softwares, se unem à lista de fabricantes que inclui Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e LG, que produzem Chromebooks com telas de até 15″ ao preço máximo de US$ 500.

Além dos modelos mais tradicionais, foi apresentado o Chromebook Flip, da Asus, um híbrido de tablet e computador – depende só da posição da tela. O aparelho, com 15mm de espessura, estará disponível por volta do no terceiro trimestre ao preço de US$ 250.