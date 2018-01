Google começa a testar drones para entrega nos EUA - Link - Estadão

A Alphabet, holding que detém o Google, começará a tester nos Estados Unidos um serviço de entregas por meios de drones, de acordo com informações divulgadas pelo governo norte-americano nesta terça-feira, 2. O objetivo é avaliar se os equipamentos conseguem superar obstáculos para chegar em áreas de difícil acesso.

A unidade da Alphabet responsável por conduzir os voos, conhecida como Project Wing, deverá realizar pesquisas em áreas de testes da Administração Federal de Aviação (FAA, em inglês). O projeto vai testar a entrega de cargas fora do campo de visão do operador do drone, além de desenvolver um sistema de gerenciamento de voo para drones em baixa altitude.

Além dos testes nos Estados Unidos, o Google já realiza entregas por meio de drones desde 2014 na Austrália, onde a empresa já entregou kits de primeiros socorros para fazendeiros.

Regulamentação. Com a disseminação de drones nos EUA, a FAA está correndo para apresentar regras para operações de veículos aéreos não tripulados sobre pessoas, o que deve acontecer até o final deste ano. A falta de regulamentação, contudo, não impede a utilização dos equipamentos.

Além de empregar drones para combater incêndios, o Departamento de Interior dos EUA, responsável pela adminstração de terras do governo federal, pretende usá-los em entregas para lugares remotos, a partir do ano que vem, e em missões de resgate. Outro órgão interessado é Serviço Postal dos Estados Unidos, que fará estudos sobre a aplicação de drones na entrega de pacotes e correspondências.