Google dá uma função útil ao seu relógio: encontrar seu celular - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Google, assim como Samsung, Sony, Apple e agora várias marcas de luxo, está apostando na adoção dos smartwatches, os relógios inteligentes, e tentando gerar mais relevância sobre eles.

Eles nada mais são do que relógios comuns que se comunicam com celulares e possuem acesso à internet (via redes 3G/4G ou Wi-Fi). Com o lançamento do Apple Watch, veio a informação sobre seu preço (US$ 350, o mais simples), e as discussões sobre a real utilidade desses dispositivos.

Continua claro que novas aplicações que justifiquem o pagamento de tal cifra por um desses ainda estão para nascer. Por enquanto, o melhor argumento é o de uso para prática de esportes (como pedômetro) ou monitoramento voltado para saúde, como de batimento cardíaco.

Visando rechear seus aparelhinhos vestíveis, o Google liberou uma nova função para o sistema que lhes dá vida, o Android Wear: o app Android Device Manager.

Trata-se de um velho conhecido dos usuários de smartphones Android, que os permite obter a localização dos seus dispositivos Android (é possível cadastrar celulares, smartphones e computadores, mais especificamente os chamados Chromebooks), fazê-lo emitir sons, ou ainda deletar seus dados remotamente.

O Google disse hoje que a ferramenta já ajudou 30 milhões de usuários Android a recuperar seus celulares. Como há uma relação de dependência dos relógios pelos celulares, a novidade vem a calhar e dá uma utilidade realmente relevante para o marcador de horas.