Google lança Chromebit; dispositivo que transforma TV em PC; nos EUA - Link - Estadão

Anunciado em março de 2015, o Chromebit chegou ao mercado norte-americano nesta terça-feira, 17, por US$ 85. Não estranhe o nome: trata-se de um dispositivo em formato de pendrive, que, conectado por uma entrada HDMI, transforma uma TV ou um monitor em um aparelho capaz de rodar o Chrome OS, sistema operacional do Google.

Com apenas 75 gramas, o produto é fabricado pela Asus e conta com 16 GB de memória interna, além de 2 GB de RAM e processador interno de 1,8 GHz. O aparelho conta com apenas uma entrada USB, destinada à conexão com a rede elétrica, mas o usuário pode conectar um mouse e um teclado Bluetooth ao produto.

O aparelho conta ainda com leitor de cartão micro SD e conexão Wi-Fi. O Chromebit está disponível em três versões – azul, preta e laranja – e ainda não tem previsão para chegar ao Brasil.