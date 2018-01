Contra Amazon, Google lança duas novas caixas de som inteligentes - Link - Estadão

Stephen Lam/Reuters Richi Chandra, diretor de produtos do Google, revela a versão mini do Google Home

O Google anunciou nesta quarta-feira, 4, a nova geração de sua linha de produtos de hardware. O principal destaque ficou com duas novas versões da caixa de som inteligente Home, que agora tem uma versão Mini e também uma versão maior, com maior poder de áudio -- o modelo original, lançado no mercado, também continua no mercado. Com os novos modelos do produto, que permite se comunicar por voz com o assistente pessoal do Google, a empresa acirra a competição com a Amazon, que hoje têm seis modelos diferentes da caixa de som inteligente Echo nas lojas dos Estados Unidos.

O Google Home Mini é a caixa de som mais barata da linha e será vendida por US$ 49. O dispositivo foi desenhado para estar em vários cômodos de uma casa, em vez de apenas no principal, e todas as caixas usadas funcionam de maneira integrada. No caso do Google Max, ele é preparado para tocar música em alto e bom som e, por isso, o produto é mais caro: US$ 399. A principal novidade é que o Max é potencializado por inteligência artificial, que ajusta o desempenho da caixa de som de acordo com o ambiente onde ela está, sua posição dentro do ambiente e também a ocasião. Enquanto o primeiro estará nas lojas em 19 de outubro, o segundo modelo só chegará às prateleiras em dezembro.

"Sabemos que vai ficar cada vez mais difícil desenvolver novos produtos de hardware, não é uma época para grandes saltos de desenvolvimento", disse o vice-presidente sênior de hardware do Google, Rick Osterloh. "Acreditamos que a grande inovação nesse mercado vai se dar por meio da integração de software, hardware e inteligência artificial."

Smartphones. Além dos produtos para a casa, o Google também revelou a nova geração dos smartphones da linha Pixel. Em termos de design, o Pixel 2 se mantém bastante parecido com a versão anterior, enquanto o Pixel XL 2, teve mudanças significativas, que incluíram o aumento do tamanho da tela, que passou de 5,5 polegadas para 6 polegadas. Além disso, seguindo a tendência de mercado, a tela ocupa quase a parte frontal inteira do dispositivo, deixando apenas duas tarjas pretas nas partes superior e inferior. A parte traseira de ambas as versões também mudou, ganhando um detalhe em vidro na parte superior, enquanto a parte de baixo continua com acabamento em alumínio.

Outro destaque do smartphone é a câmera, que foi um dos recursos mais elogiados pela imprensa internacional na primeira geração do Pixel. Os dois smartphones têm câmera traseira que fotografa com resolução de 12,2 megapixels e estabilização óptica de imagem, que evita as famosas fotos tremidas. A empresa adicionou uma tecnologia chamada dual-pixel sensor, que divide cada pixel da imagem em dois. Os executivos da empresa afirmam que o novo recurso permite que a câmera melhore o foco automático e permite que, por meio de software, os usuários tenham as mesmas vantagens de quem compra um aparelho com câmera dupla na traseira. A câmera frontal fotografa com 8 megapixels.

O Pixel 2 chegará às lojas com preço de US$ 649 na versão com 64 GB de memória de armazenamento e US$ 749, com 128 GB. O Pixel 2 XL será vendido por US$ 849 com 64 GB de memória e a US$ 949, com 128 GB -- preços mais baixos em relação ao iPhone 8 e 8 Plus, seus principais concorrentes. Ambos os modelos vão chegar às lojas em 17 de outubro. Os consumidores que comprarem o Pixel nos EUA durante a pré-venda receberão um Google Home Mini de graça em novembro.

Chromebook. O terceiro grande lançamento do evento foi o Pixelbook, notebook com sistema operacional ChromeOS mais avançado da linha do Google. Ele é o mais fino Chromebook, com 10 milímetros de espessura e peso de apenas 1 quilo. Trata-se do primeiro notebook do Google que ganha design conversível, que permite virar a tela do computador em 360 graus, como o modelo Yoga, da fabricante chinesa Lenovo. Isso permite que o notebook possa funcionar como tablet, como tela para assistir a vídeos e como notebook tradicional.

O notebook tem tela de 12,3 polegadas, com resolução Quad HD, e processadores Intel Core i5 e i7. Além disso, o notebook tem bateria que, segundo a fabricante, dura 10 horas. Trata-se do primeiro notebook da linha a oferecer um novo recurso chamado Instant Tethering, que conecta o notebook ao smartphone instantaneamente, quando não há conexão Wi-Fi disponível. O notebook também será compatível com uma caneta Stylus, para "riscar" a tela do computador. Ao usá-la, o usuário poderá selecionar itens, como fotos e palavras, para buscar mais informações sobre o assunto na web.

O notebook chegará às lojas dos EUA, Reino Unido e Canadá em 31 de outubro, com preço a partir de US$ 999 -- a caneta Stylus será vendida separadamente, por US$ 99.