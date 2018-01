Google lança fone de ouvido capaz de fazer tradução simultânea - Link - Estadão

REUTERS/Stephen Lam Os Pixel Buds só vão conseguir fazer a tradução simultânea se forem usados junto ao smartphone Pixel 2, do Google

Além de lançar novos modelos de smartphones e de caixas de som conectadas, o Google surpreendeu no evento desta quarta-feira, 5, com um modelo de fones de ouvido conectados capazes de fazer tradução simultânea em tempo real. Chamados de Pixel Buds, os aparelhos podem traduzir 40 línguas diferentes, com ajuda do Google Translate, promete a empresa.

Há um porém, no entanto: para conseguir a tradução simultânea, será preciso ter ao lado um Pixel 2 ou Pixel 2 XL, um dos dois novos smartphones apresentados pelo Google no evento da quarta-feira. Faz sentido: afinal, a tradução do nome dos fones de ouvido é "companheiros do Pixel".

Nos Estados Unidos, os fones de ouvido, que tem conectividade Bluetooth, serão vendidos a partir de novembro por US$ 159. Eles têm três cores: azul, preto e branco. A meta é de que os fones sejam rivais no mercado para os Air Pods, lançados pela Apple em 2016.

Na apresentação, o Google apresentou uma demonstração de tradução entre inglês e sueco, que funcionou sem interrupções. As traduções aconteceram com intervalo de 1 a 2 segundos após a frase – o que pode fazer com que conversas com estrangeiros fiquem um pouco mais lentas, mas mais assertivas.

Segundo o Google, toda a tradução é feita pela internet (o que significa que será necessário conexão à rede para utilizá-la), sem qualquer download de pacote de línguas para o dispositivo. Vale lembrar, no entanto, que é preciso esperar que o produto chegue de fato ao mercado para testar sua eficiência – ainda é cedo para dizer se as escolas de línguas vão ficar obsoletas no futuro.