Google lança roteador controlado por aplicativo - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

O Google lançou ontem um roteador de internet Wi-Fi em mais um movimento da empresa para entrar nas residências e oferecer seus serviços relacionados à internet das coisas.

O aparelho, responsável por distribuir sinal de internet sem fio na casa, possui formato cilíndrico, é chamado OnHub, e está sendo vendido antecipadamente por US$ 200 em sites de varejo, como Amazon, Walmart e a própria loja virtual do Google. As vendas, ao menos por enquanto, estarão restritas aos EUA e ao Canadá.

O produto carimbado pela marca é fruto de uma parceria com a fabricante chinesa de roteadores TP-Link – o Google indicou que a Asus também será uma de suas parceiras ainda neste ano.

O Google quer vender o produto como algo que deve simplificar o gerenciamento de rede Wi-Fi nas residências, tornando o processo mais simples, inteligível (“OnHub fala para humanos”, diz o site) e garantindo velocidades superiores.

Para isso, ele garante ao usuário a gestão do roteador por meio de um aplicativo, chamado Google On, disponível para Android e iOS. Por meio do app, será possível saber quantos dispositivos estão usando a rede e quanto cada um representa em termos do gasto de banda.

Além disso, será possível priorizar um determinado dispositivo, como exemplo um computador que esteja fazendo um download importante ou a Smart TV, enquanto estiver rodando um serviço de streaming, como o Netflix.

O produto surge dias após a Google anunciar uma reestruturação da empresa ao criar a Alphabet, companhia que abrigará sob seu guarda-chuva todas as outras empresas e produtos do Google, como a responsável pelo carro autônomo ou a Nest, voltada para casas conectadas, além do próprio buscador.

Em alguns Estados americanos, o Google também comercializa conexão à internet rápida por meio de fibra, com o seu Google Fiber.

/REUTERS