Google lança versão do Android Oreo para smartphones de entrada - Link - Estadão

Google Principal aspecto do sistema operacional é ter versões mais simples dos aplicativos do Google, com economia do uso de dados e armazenamento

O Google lançou nesta terça-feira, 5, uma nova versão do Android voltada para smartphones com baixo desempenho. Chamada de Android Go (Oreo Edition), ela é voltada para aparelhos que tem até 1 GB de memória RAM e baixa capacidade de processamento.

A premissa é simples: enquanto alguns aparelhos são capazes de lidar com sistemas cada vez mais exigentes – o Pixel 2, do Google, tem 4 GB de RAM, e o Galaxy Note 8, da Samsung, tem 6 GB –, é preciso manter o Android atualizado para aparelhos mais simples. Criar uma versão alternativa da plataforma é mais fácil do que tentar fazer um sistema que se encaixe para todos os aparelhos.

A graça, no entanto, está no fato de que o Android Go poderá ser usado pelas fabricantes como uma configuração simples, e não como uma característica inerente ao smartphone. Ao usar o Android Go, o sistema carregará uma série de aplicativos do Google em versões mais simples, como o YouTube Go, que permite que o usuário possa baixar vídeos por redes Wi-Fi, ou menores em termos de armazenamento.

Isso também permite que quem usa aparelhos com pouca memória interna aproveite mais o espaço do smartphone com seus próprios arquivos – e mais espaço significa também ter um aparelho com melhor performance.

Ainda não há previsão específica para vermos os aparelhos com o Android Go no mercado – o lançamento desta semana chegará agora aos fabricantes, que poderão embarcar o sistema em seus dispositivos. A expectativa, porém, é de que os lançamentos comecem pela Índia, um dos principais mercados "emergentes" do Google.

Emergentes. A nova versão do Android parece fazer parte de um esforço recente do Google para melhorar a experiência de seus usuários em países emergentes e que estão, aos poucos, se conectando à internet – em uma área da empresa chamada de Next Billion Users (isto é, o próximo bilhão de usuários).

Nas últimas semanas, a empresa lançou dois aplicativos – o Datally, para gerenciamento de dados de internet, e o FilesGo, para otimizar o armazenamento do smartphone – que fazem parte do projeto.