Google libera Nougat, nova versão do Android - Link - Estadão

O Google começou a liberar nesta segunda-feira, 22, a atualização do sistema operacional Android para a versão Nougat. Chamado de 7.0, o novo sistema começará a ser liberado nas próximas semanas apenas para dispositivos Nexus.

O diferencial do Nougat, em relação ao Marshmallow, é a atenção com detalhes que deixam o sistema mais prático. O celular terá, por exemplo, o suporte a multijanelas, executando dois apps lado a lado. Será possível também responder diretamente às notificações sem precisar abrir um app, como acontece com o WhatsApp após uma recente atualização. Ainda na questão de comunicação, o Nougat passa a ter 72 emojis inéditos, chegando a mais de 1,5 mil no total.

Um outro destaque é a bateria, que está mais inteligente nesta nova versão. Agora,o dispositivo poderá entrar no modo de economia de energia quando estiver no seu bolso ou bolsa enquanto você está em movimento. A pessoa também poderá ter menos preocupações em relação a segurança, já que o Nougat passa a proteger melhor os arquivos, com criptografia e isolamento.

A atualização do sistema operacional irá acontecer apenas nos celulares Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus 9, Nexus Player, Pixel C e General Mobile 4G (Android One). Dispositivos inscritos no programa beta do Android também receberão essa versão final.