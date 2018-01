Google oferece US$ 880 mi para LG investir em telas de OLED - Link - Estadão

REUTERS/Beck Diefenbach Próxima versão do Pixel, smartphone do Google, poderá ter telas curvas de OLED

O Google ofereceu investir pelo menos 1 trilhão de wons (US$ 880,29 milhões) para ajudar a sul-coreana LG Display a aumentar a produção de telas com tecnologia OLED para smartphones, publicou o jornal Electronic Times, sem citar fontes.

O jornal afirmou que o Google ofereceu o investimento para assegurar um fornecimento estável de telas OLED flexíveis ou curvas para os celulares Pixel – a primeira versão do aparelho foi lançada em outubro do ano passado, e o Google já disse que pretende lançar um novo modelo do Pixel no final deste ano.

A Samsung usa telas curvas em seus smartphones premium, como o recente Galaxy S8, e há expectativas de que a Apple comece a usá-las em pelo menos um dos próximos modelos do iPhone.

Representantes da LG não comentaram o assunto e o Google não pode ser imediatamente contatado para se pronunciar.