Google pode estar desenvolvendo caixa de som inteligente com tela - Link - Estadão

Amazon via AP O Echo Show, da Amazon, é um dos principais exemplos de caixas de som conectadas disponíveis no mercado norte-americano

O Google está desenvolvendo uma nova caixa de som inteligente com tela, segundo o site norte-americano TechCrunch. De acordo com a publicação, a empresa está tentando competir com o Echo Show da Amazon e, por isso, planeja lançar o dispositivo com tela, apelidado de “Projeto Manhattan”, ainda em 2017.

Duas fontes ouvidas pelo TechCrunch confirmaram que o aparelho possui uma tela de sete polegadas, como a do Echo Show. O dispositivo vai permitir uso do YouTube, Google Assistant, Google Fotos e de chamadas de vídeo. Além disso, ele poderá controlar os dispositivos da casa inteligente, como termostato Nest e a caixa de som conectada Google Home.

De acordo com o TechCrunch, o aparelho vai rodar uma versão especial do Android, o que vai permitir que terceiros desenvolvam aplicativos para ele. Aparentemente o Google estaria muito interessado em colocar o Netflix para rodar no dispositivo, mas nada está confirmado ainda.

Rivalidade. Com a chegada do Echo Show, lançado no começo deste ano, o Google está pressionando sua equipe para entregar o produto ainda em 2017, apesar dos planos originais da empresa serem para 2018. Antes do produto da Amazon, o Google estava trabalhando em produtos com telas grandes, pensados para competir com televisores, mas agora está focado no Manhattan.

Os rumores sobre o dispositivo podem indicar a razão pela qual o Google removeu o YouTube do Echo Show. Na ocasião, a Amazon disse ao jornal The Verge que a empresa tinha escolhido não disponibilizar o YouTube para seu dispositivo sem dar explicações.

O Google respondeu aos comentários dizendo que a Amazon violou os termos de serviço ao colocar o YouTube no Echo Show, uma vez que o dispositivo não mostrava todas as recomendações e inscrições dos usuários.