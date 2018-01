Google pode unificar Chrome OS e Android em um sistema só - Link - Estadão

REUTERS

O Google está em vias de abandonar o Chrome OS, sistema operacional utilizado nos computadores da empresa, os chromebooks. De acordo com reportagem publicada nessa sexta, 30, pelo jornal americano The Wall Street Journal, a empresa está caminhando para a direção de ter apenas o Android como sistema em 2016

A ideia, segundo o jornal norte-americano, é fazer com que seja utilizado apenas um sistema para smartphones, notebooks e PCs. Hoje, o popular Android é encontrado em celulares, tablets e também em dispositivos como a central de mídia Chromecast, enquanto o esquecido Chrome OS é utilizado em computadores que são fabricados em parceria com o Google. Apesar de seu preço muitas vezes acessível, os chromebooks não se popularizaram como imaginava a empresa.

Ao unificar os dois sistemas, a empresa pode ter um cenário mais fácil para entrar no mercado de notebooks e desktops. Além disso, a popularidade do Android nos celulares e tablets poderia aumentar a presença do Google nesse mercado, uma vez que os dispositivos funcionariam de forma integrada.

O processo de unificação, entretanto, não é fácil. Lembrando o que a Microsoft fez com o Windows 10 — que integra os celulares e computadores —, o Google terá que realizar ajustes na interface do Android e, principalmente, na loja de apps Play Store. Afinal, os aplicativos desenvolvidos para o sistema precisarão funcionar perfeitamente em celulares e computadores convencionais.

A empresa também deverá realizar alterações no Chromebook, para atingir uma maior fatia do mercado, como é desejado, e para o melhor reflexo da unificação de sistemas.

História. O Android foi o primeiro sistema operacional do Google. Introduzido em dispositivos móveis em 2008, ele inicialmente era o concorrente direto do iOS, da Apple. Desde então, tornou-se o sistema operacional mais usado em todo o mundo – no Brasil, ele é utilizado em mais de 85% dos smartphones do mercado.

Já o Chrome OS foi lançado um ano depois. O surgimento do sistema surpreendeu os especialistas, que se perguntavam os motivos do Google precisar do Android e do OS, que é baseado inteiramente em código aberto do sistema Linux.