Google revela tablet e novos smartphones Nexus - Link - Estadão

DIVULGAÇÃO

O Google revelou nesta terça-feira seus novos smartphones Nexus e seu primeiro tablet baseado no sistema operacional Android

O lançamento dos telefones, o Nexus 6P e o Nexus 5X, chega dias após a Apple reportar recordes no primeiro fim de semana de vendas de seus novos iPhones.

O modelo Nexus 5X de 16 GB custará US$ 379, enquanto o Nexus 6P de 32 GB custará US$ 499, disse o Google em um evento transmitido ao vivo no YouTube.

O Google também disse que a nova versão do Android, chamada Marshmallow, será lançada para os clientes que já tem o Nexus na próxima semana.

O tablet Pixel C custará US$ 499 no modelo com 32 GB. O tablet pode ser comprado com um teclado desmontável, que custará US$ 149.

O Google também revelou uma versão redesenhada de seu aparelho Chromecast para transmissão de conteúdo da internet para televisões e introduziu o Chromecast Audio, que se conecta em autofalantes para transmitir áudio via Wi-Fi e funciona com aplicativos incluindo Spotify, Pandora e Google Play Music.

/REUTERS