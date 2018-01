Google suspende projeto de smartphone modular - Link - Estadão

Reuters O Projeto Ara foi suspenso após anos de desenvolvimento

O Google suspendeu o Projeto Ara, seu ambicioso esforço em construir um smartphone modular com componentes intercambiáveis, de acordo com informações obtidas com fontes pela Reuters nesta sexta-feira, 2. A interrupção do desenvolvimento do smartphone marca uma reviravolta para a empresa de tecnologia, que já anunciou uma série de parceiros para o Projeto Ara em sua conferência para desenvolvedores em maio, além da certeza que deu aos usuários de que iria enviar uma edição de desenvolvedor do produto até o final do ano.

O objetivo da empresa, com o Projeto Ara, era criar um telefone que os usuários poderiam personalizar com módulos móveis, como uma bateria extra, câmera potente, entre outros componentes.

"Esta foi uma experiência científica que falhou", afirmou o analista do TECHnalysis Research, Bob O'Donnell. Ele ainda afirmou que os smartphones modulares ainda "são volumosos e caros demais para produzir".

Apesar da desistência do Google em lançar o smartphone em si, a empresa pode trabalhar com parceiros para levar a tecnologia do Projeto Ara para o mercado, por meio de licenciamentos, de acordo com uma fonte ouvida pela Reuters.