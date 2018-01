Google vai anunciar nova versão do celular Pixel em 4 de outubro - Link - Estadão

Google Google marca data de anúncio de seu novo smartphone.

Depois de rumores, o Google confirmou nesta quinta-feira, 14, que vai lançar a segunda versão de seus smartphones Pixel e Pixel XL no dia 4 de outubro. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado na conta oficial da companhia no YouTube.

O vídeo, chamado “Funny you should ask”, é muito bem humorado e alfineta as concorrentes. Ele é composto por imagens de uma série de buscas feitas no Google sobre problemas comuns de celulares, como pouca bateria, fotos borradas e falta de armazenamento.

No final, o vídeo redireciona o usuário para uma página que pergunta se a pessoa está pensando em trocar de celular e depois mostra o aviso “Fique ligado para mais no dia 4 de outubro”.

Foto: Reuters O Google apresentou nesta terça-feira, 4, o Pixel, a nova linha de smartphones da companhia que deverá substituir os celulares Nexus. São dois modelos: o Pixel, de tela de 5", e o Pixel XL, com tela de 5,5". Foto: Reuters As câmeras dos celulares são mas potentes do que era visto na linha Nexus: a frontal tem 8 megapixels, enquanto a traseira vem com 12 MP. Com estabilizador óptico, as imagens e os vídeos ficam com mais qualidade, já que, por ter menos tremor, ficam com imagens mas nítidas. Foto: Reuters Os aparelhos da linha Pixel contam com versões de 32 GB ou 128 GB de armazenamento, além de uma bateria com rápido carregamento — de acordo com a empresa, ela poderá ter carga para 7 horas de uso em apenas 15 minutos de recarga. Foto: Reuters Os aparelhos serão vendidos na cor preta, azul e prata por valores a partir de US$ 650. Foto: AP Novidades sobre o Google Assistant, o assistente pessoal da empresa, também foram reveladas. Além de integrar os celulares Pixel e o Home, o assistente passa a ser mais apurado por conta de inteligência artificial baseada na rede neural do Google. Agora, a tradução de texto, por exemplo, fica mais certeira. Foto: Divulgação O Daydream View é um óculos de realidade virtual feito em tecido e muito fácil de usar que será vendido a partir de novembro por US$ 79. Foto: Reuters O Google também lançou o Chromecast Ultra. Com ele, será possível transmitir conteúdos, diretamente para a TV, em qualidade 4K. Basta ligar o dispositivo na televisão e iniciar a transmissão a partir do celular. De acordo com a empresa, custará US$ 69. Foto: Divulgação A empresa também apresentou o Google Home, a caixa de som que funciona, também, como assistente pessoal para residências. Integrada com o Google Assistant, é possível escutar qualquer música apenas com um comando de voz, por exemplo. Ainda é possível obter informações e curiosidades diretamente do serviço de buscas do Google, fazendo perguntas em voz alta. Disponível em sete cores diferentes, será vendido por US$ 129. Foto: Divulgação Em parceria com a TP-Link, o Google lançou um roteador Wi-Fi que pode ser inteiramente controlado por meio do smartphone.

Pixel. Em outubro do ano passado, o Google anunciou a linha Pixel, que colocou a empresa dentro do mercado de smartphones. Os aparelhos são desenhados pelo Google e produzidos pela chinesa HTC, uma das principais fabricantes de smartphones Android da atualidade.

O Pixel conta com tela de 5 polegadas, enquanto o Pixel XL conta com 5,5 polegadas. Diferenças, porém, terminam por aí. A câmera traseira possui 12 megapixels e a frontal é de 8MP. O processador é o Snapdragon 820 e a memória RAM é de 4GB. O Pixel, que ainda não é vendido no Brasil, custa US$ 650 nos Estados Unidos. Um de seus principais diferenciais é a integração com o assistente de voz Google Assistant, que ganhou versão em português há algumas semanas. Por conta disso, espera-se que a nova versão do Pixel chegue ao Brasil.